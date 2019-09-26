В Татарстане рассказали о влиянии WorldSkills на развитие кадров

КАЗАНЬ, 26 сен - РИА Новости. Наследие чемпионата мира WorldSkills, прошедшего в Казани в августе, будет долго работать на развитие кадрового потенциала Татарстана, заявил президент республики Рустам Минниханов.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 прошел в Казани 22-27 августа. Участниками чемпионата стали более 1,3 тысячи молодых людей из 63 стран, которые боролись за победу в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований стал международный выставочный центр "Казань Экспо". Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.

Сборная России на чемпионате в Казани заняла второе место в общекомандном зачете среди 63 стран, завоевав 14 золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых медали, а также 25 медальонов за профессионализм.

"Участие в чемпионате – это старт вашей карьеры и новых побед. Несомненно, ваши знания и навыки будут востребованы реальным сектором экономики, станут примером для молодых конкурсантов и в целом для молодёжи, которая сегодня определяется с профессией. Высокие результаты чемпионата показывают, что мы на правильном пути. Наследие WorldSkills, несомненно, ещё долго будет работать на развитие кадрового потенциала республики", - сказал Минниханов на встрече с победителями, призерами и экспертами чемпионата WorldSkills-2019.

По его словам, проведение чемпионата является ценным опытом в области профессионального образования и подготовки высококвалифицированных рабочих кадров, а успешное проведение соревнований стало результатом большой кропотливой работы всех, кто участвовал в его подготовке и проведении.

Глава республики напомнил, что татарстанские конкурсанты внесли существенный вклад в общую победу, в упорной борьбе завоевав три призовых места и восемь медальонов за профессионализм. Кроме того, татарстанцы достойно выступили в четырёх компетенциях JuniorSkills и семи компетенциях блока FutureSkills.

Минниханов поблагодарил союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", тренеров, преподавателей и наставников, международных экспертов, а также всех коллег, которые были задействованы в подготовке и проведении чемпионата WorldSkills-2019. Отдельно он отметил Технический колледж имени В.Д.Поташова (Набережные Челны) и межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи, которые стали лидерами по количеству участников и завоёванным медалям.