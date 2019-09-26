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РИА Новости
Ленинградская область

Власти Ленобласти сформировали новый бюджет региона с уклоном на соцсферу

17:52 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. В главном финансовом документе Ленинградской области появились новые статьи расходов, продиктованные актуальной социальной повесткой на 2020-2022 годы.
Проект нового бюджета был представлен в четверг на заседании парламента региона.
"Мы выходим на 2020 год с самым стабильным бюджетом за всю историю Ленинградской области. Сегодня мы имеем те цифры, о которых в 2012 году могли только мечтать. Семь лет назад мы говорили, что у нас инвестиционная программа должна быть не менее 10% от доходов бюджета, что мы должны дать каждой отрасли возможность сбалансированно развиваться. Сегодня у нас все это есть в новом проекте бюджета", – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выступая в четверг на заседании регионального кабинета министров.
Он отметил, что в ближайшие три года большая часть расходов, традиционно, будет направлена на социальную сферу. При этом ряд направлений в проекте появились впервые. Так, впервые предусмотрены средства на выплату компенсаций родителям при отсутствии мест в детских садах, на отчисления средств в фонд Дом.рф для помощи в достройке проблемных объектов долевого строительства, на льготный проезд для пенсионеров и студентов – жителей Ленинградской области – по территории Петербурга. Также предусмотрены средства на расселение ветхого и аварийного жилья, которое не вошло в госпрограммы.
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По словам Дрозденко, особое внимание при формировании бюджета было уделено господдержке инициатив граждан (включая инициативы сельских старост) – на эти цели выделено более одного миллиард рублей.
Согласно проекту, доходы областного бюджета в 2020 году составят 141,8 миллиарда рублей, в 2021 – 150,1 миллиарда рублей, в 2022 – 151,9 миллиарда рублей. Расходы в 2020 году – 149,8 миллиарда рублей, в 2021году – 158,7 миллиарда, в 2022 году - 156,5 миллиарда рублей. Дефицит в 2020 и 2021 году составит 6%, к 2022 году снизится до 3%.
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