Власти Ленобласти сформировали новый бюджет региона с уклоном на соцсферу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. В главном финансовом документе Ленинградской области появились новые статьи расходов, продиктованные актуальной социальной повесткой на 2020-2022 годы.

Проект нового бюджета был представлен в четверг на заседании парламента региона.

"Мы выходим на 2020 год с самым стабильным бюджетом за всю историю Ленинградской области. Сегодня мы имеем те цифры, о которых в 2012 году могли только мечтать. Семь лет назад мы говорили, что у нас инвестиционная программа должна быть не менее 10% от доходов бюджета, что мы должны дать каждой отрасли возможность сбалансированно развиваться. Сегодня у нас все это есть в новом проекте бюджета", – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выступая в четверг на заседании регионального кабинета министров.

Он отметил, что в ближайшие три года большая часть расходов, традиционно, будет направлена на социальную сферу. При этом ряд направлений в проекте появились впервые. Так, впервые предусмотрены средства на выплату компенсаций родителям при отсутствии мест в детских садах, на отчисления средств в фонд Дом.рф для помощи в достройке проблемных объектов долевого строительства, на льготный проезд для пенсионеров и студентов – жителей Ленинградской области – по территории Петербурга. Также предусмотрены средства на расселение ветхого и аварийного жилья, которое не вошло в госпрограммы.

По словам Дрозденко, особое внимание при формировании бюджета было уделено господдержке инициатив граждан (включая инициативы сельских старост) – на эти цели выделено более одного миллиард рублей.