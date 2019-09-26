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РИА Новости

Четвертый чартер с экипажем аварийной плавбазы отменили из-за погоды

17:51 26.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет дальневосточной авиакомпании "Аврора"
Самолет дальневосточной авиакомпании Аврора
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора". Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сен – РИА Новости. Четвертый чартерный рейс авиакомпании "Аврора" с очередной группой эвакуированных на Шикотан членов аварийной плавбазы "Петр Житников" перенесли на утро пятницы, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности директора аэропорта на Кунашире Сергей Горбатовский.
Плавучая база "Петр Житников", принадлежащая компании "Дальморепродукт", загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп 23 сентября, капитан судна запросил эвакуацию. Пожар возник в консервном цехе. Из 420 членов экипажа 361 эвакуирован рыболовными судами на остров Шикотан. Остальные продолжают бороться с ликвидацией пожара в качестве аварийной бригады. На месте происшествия работают спасательные суда "Преданный" и "Атлас", а также пограничный корабль "Чукотка" и рыболовецкое судно "Чемпион". Открытого огня нет, сохраняется задымление.
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"Четвертый чартерный рейс, которым 70 членов плавбазы "Петр Житников должны были в 01.30 (17.30 четверга мск) вылететь из Южно-Курильска во Владивосток, отменен по метеоусловиям в Приморье", - рассказал собеседник агентства.
По информации Горбатовского, вылет запланирован в пятницу на 11.30 (03.30 мск).
Ранее мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко сообщил РИА Новости, что в пункте временного размещения в селе Крабозаводское на Шикотане остаются еще 86 эвакуированных на остров членов экипажа аварийной плавбазы.
Тремя чартерными рейсами "Авроры" в среду и четверг в порт приписки Владивосток вернулись уже 205 членов экипажа "Петра Житникова".
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