Полицейские, уволенные после дела Голунова, подали иски о восстановлении

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Бывшие полицейские, уволенные после дела журналиста Ивана Голунова, подали иски о восстановлении на службе, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.

Согласно базе суда, Андрей Щиров, Роман Феофанов и Максим Уметбаев подали иски к ГУ МВД России по Москве и УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве. Категория дел — "О восстановлении на государственной службе в связи с признанием приказа в отношении государственного служащего об увольнении недействительным" и "Иные споры по делам о восстановлении на работе, государственной службе".

"Заседания проходят в закрытом режиме, так как в деле имеются документы, содержащие государственную тайну", — пояснила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Голунова 6 июня задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.

Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.

Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова.