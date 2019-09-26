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РИА Новости

Полицейские, уволенные после дела Голунова, подали иски о восстановлении

17:50 26.09.2019 (обновлено: 19:29 26.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов в Мосгорсуде
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
© РИА Новости / Владимир Песня
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Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов в Мосгорсуде. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Бывшие полицейские, уволенные после дела журналиста Ивана Голунова, подали иски о восстановлении на службе, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.
Согласно базе суда, Андрей Щиров, Роман Феофанов и Максим Уметбаев подали иски к ГУ МВД России по Москве и УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве. Категория дел — "О восстановлении на государственной службе в связи с признанием приказа в отношении государственного служащего об увольнении недействительным" и "Иные споры по делам о восстановлении на работе, государственной службе".

"Заседания проходят в закрытом режиме, так как в деле имеются документы, содержащие государственную тайну", — пояснила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Голунова 6 июня задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
17 июня, 12:58РИА Новости
Голунов рассказал, что друзья заметили слежку за ним еще в апреле
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова.
Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
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Дело журналиста Ивана ГолуноваСК РФГУМВДМосковский городской судМоскваПроисшествия
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