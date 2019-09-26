Жителям труднодоступных районов Поморья частично компенсируют авиаперевозки

АРХАНГЕЛЬСК, 26 сен – РИА Новости. Архангельское областное собрание депутатов в двух чтениях приняла закон о частичной компенсации авиаперевозок жителям труднодоступных районов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"В Поморье есть несколько труднодоступных территорий, куда можно добраться только самолетом. К сожалению, стоимость авиаперелета довольно высока, и далеко не каждый человек, особенно с низкими доходами, может позволить себе приехать в областной центр. Новая мера поддержки частично поможет решить эту проблему", – пояснила председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.

В соответствии с законом с 1 января 2020 года право на компенсацию по оплате проезда авиатранспортом до административного центра Архангельска и обратно получат отдельные категории жителей Приморского, Лешуконского, Мезенского, Онежского районов и Новой Земли. Это инвалиды, пожилые граждане в возрасте 65 лет и старше, несовершеннолетние дети, семьи с детьми-инвалидами, чей среднедушевой доход не превышает полуторную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.

По предварительным оценкам новой мерой поддержки смогут воспользоваться более трех тысяч человек. Сегодня право на бесплатный проезд воздушным транспортом имеют только граждане, нуждающиеся в специализированной скорой медицинской помощи, и сопровождающие их лица.