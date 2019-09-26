Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T17:17Z
https://ria.ru/20190926/1559172500.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152138/34/1521383426_0:76:1920:1156_1036x0_80_0_0_c65810d49ab1780d6d322b0f611447d9.jpg
РИА Новости
Архангельская область

Жителям труднодоступных районов Поморья частично компенсируют авиаперевозки

17:17 26.09.2019
19
CC0 / Pixabay / StockSnap / Пассажиры в салоне самолета
Пассажиры в салоне самолета
CC0 / Pixabay / StockSnap /
АРХАНГЕЛЬСК, 26 сен – РИА Новости. Архангельское областное собрание депутатов в двух чтениях приняла закон о частичной компенсации авиаперевозок жителям труднодоступных районов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"В Поморье есть несколько труднодоступных территорий, куда можно добраться только самолетом. К сожалению, стоимость авиаперелета довольно высока, и далеко не каждый человек, особенно с низкими доходами, может позволить себе приехать в областной центр. Новая мера поддержки частично поможет решить эту проблему", – пояснила председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.

В соответствии с законом с 1 января 2020 года право на компенсацию по оплате проезда авиатранспортом до административного центра Архангельска и обратно получат отдельные категории жителей Приморского, Лешуконского, Мезенского, Онежского районов и Новой Земли. Это инвалиды, пожилые граждане в возрасте 65 лет и старше, несовершеннолетние дети, семьи с детьми-инвалидами, чей среднедушевой доход не превышает полуторную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.
По предварительным оценкам новой мерой поддержки смогут воспользоваться более трех тысяч человек. Сегодня право на бесплатный проезд воздушным транспортом имеют только граждане, нуждающиеся в специализированной скорой медицинской помощи, и сопровождающие их лица.
Рост экономики
Вчера, 14:08Архангельская область
Доходы бюджета Поморья в первом полугодии выросли до 44,4 млрд рублей
Компенсация предоставляется в размере 50 процентов от стоимости проезда, но не чаще двух раз в течение года. На реализацию закона в 2020 – 2022 годах из регионального бюджета планируется направить более 30 миллионов рублей, говорится в сообщении регионального парламента.
000000
Обсудить 0
Архангельская областьОбщество
Рекомендуем
Строящиеся дома
Липецкий облсовет расширил меры защиты пострадавших дольщиков
РИА
Новости
Оплата услуг ЖКХ
Единую информационную систему состояния сферы ЖКХ создадут в Ленобласти
Пассажирский самолет в небе
Нижегородская область выделит средства на субсидирование авиаперевозок
Вид на трассу Формулы-1 в Сочи с Главной трибуны
Титульным спонсором Формулы 1 в Сочи выступил банк ВТБ
Лента
новостей
Разгрузка контейнеров на железнодорожной станции
Объем агроэкспорта Подмосковья может увеличиться на 12%
Российские рубли
Тюменские власти выделят 250 млн рублей на закупку медоборудования
Вид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы
Грузопассажирская баржа "Камчатка" начала курсировать на севере края
Форум гражданских активистов Сообщество
В Тамбовской области открылся форум гражданских активистов "Сообщество"
Рубли
Власти Ленобласти сформировали новый бюджет региона с уклоном на соцсферу
Стенд Газпром на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
"Газпром нефть" создаст Цифровой дом для разработчиков и клиентов
Генеральный директор ПАО Аэрофлот - Российские авиалинии Виталий Савельев
Глава "Аэрофлота" провел заседание комитета РСПП по регуляторной политике
Дети с воспитателем в детском саду
Работникам школ и детских садов в Московской области увеличат зарплаты
Пожарный шкаф и указатель направления эвакуации при пожаре в торговом центре
Главстройнадзор Подмосковья проверит 21 объект массового пребывания людей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
Лента новостейМолния