Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T16:51Z
https://ria.ru/20190926/1559170477.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155915/60/1559156022_0:69:2500:1475_1036x0_80_0_0_199b81bb21764aeba9362a2aa623c20a.jpg
РИА Новости

Со смертью Ширака Россия потеряла большого друга, заявил посол в Париже

16:51 26.09.2019
447
© REUTERS / Patrick Kovarik/PoolЭкс-президент Франции Жак Ширак
Экс-президент Франции Жак Ширак
© REUTERS / Patrick Kovarik/Pool
Экс-президент Франции Жак Ширак. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 сен - РИА Новости, Виктория Иванова. Со смертью экс-президента Франции Жака Ширака Россия потеряла большого друга, при котором были заложены принципиально новые отношения современной России и Франции, сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков.
"Для нас это очень печальное событие, потому что Россия в его лице потеряла большого друга, вся Европа и мир потеряли выдающегося европейского политика, которым Жак Ширак был на протяжении нескольких десятилетий", - сказал посол.
Беседа Владимира Путина с Жаком Шираком
Вчера, 14:57Сказано в эфире
Михаил Гусман о Жаке Шираке: он с юных лет любил РоссиюСкончался бывший президент Франции Жак Ширак. В эфире радио Sputnik первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман поделился своими воспоминаниями о встречах с политиком.
Он отметил, что Ширак "прекрасно разбирался в нашей культуре, нашей литературе, очень ее любил".
"Одновременно он осознавал важность всестороннего развития российско-французских отношений не только для народов наших стран, но и для европейской и мировой стабильности. Поэтому совершенно не случайно, что именно в те годы, когда Жак Ширак возглавлял Францию, были заложены принципиально новые отношения современной России с Францией, были созданы механизмы взаимодействия", - подчеркнул собеседник агентства.
Мешков напомнил, что "несколько недель назад в Москве состоялось заседание Совета по сотрудничеству в области безопасности, так называемый 2+2: встреча министров иностранных дел и обороны" двух стран.
"Первая такая встреча состоялась именно по инициативе президентов Владимира Владимировича Путина и Жака Ширака. И потом на протяжении длительного времени это был один из ключевых внешнеполитических механизмов нашего взаимодействия. И отрадно, что этот механизм опять вернулся в активную фазу", - заключил дипломат.
Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, ушёл из жизни утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет.
Подробнее о биографии Жака Ширака читайте в справке РИА Новости >>
Экс-президент Франции Жак Ширак
Вчера, 15:52РИА Новости
Память о Шираке останется в истории Франции, заявил Саркози
210912
Обсудить 0
Умер Жак ШиракАлексей МешковЖак ШиракВладимир ПутинФранцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Контрольно-пропускной пункт безопасности у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке во время проведения Генеральной Ассамблеи
В Крыму заявили о готовности разместить у себя штаб-квартиру ООН
РИА
Новости
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на предвыборном митинге в Стрые
Партия Порошенко раскритиковала слова Зеленского Трампу
Экс-президент Франции Жак Ширак
Память о Шираке останется в истории Франции, заявил Саркози
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
Лента
новостей
Президент Франции Жак Ширак
Жак Ширак воплощал собой идею Франции, заявил Макрон
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что может откровенно поговорить с Путиным на любые темы
Центральная часть города Рига, Латвия
Россию назвали главной угрозой в концепции национальной безопасности Латвии
Экс-президент Франции Жак Ширак
Путин направил супруге Ширака соболезнования в связи с его смертью
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Ширака
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Лавров встретился с главой МИД Грузии на полях ГА ООН
Александр Вучич
Президент Сербии заявил в ООН, что гордится отношениями с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Опубликовано письмо американского разведчика о "давлении Трампа на Украину"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Сестра Джонсона раскритиковала его риторику
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
Лента новостейМолния