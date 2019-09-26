Москалькова призвала обеспечить безопасность освобожденных Украиной россиян

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала обеспечить безопасность освобожденных Киевом россиян и не допустить новых этапов их уголовного преследования.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Москалькова призвала уделить особое внимание вопросам безопасности граждан, вернувшихся в Россию. По ее словам, важно, чтобы обе стороны "сели за стол переговоров" и выработали решение по вопросам прекращения уголовного преследования в отношении этих освобожденных.

"Вопросы безопасности, гарантия безопасности - это самое главное. С тем, чтобы не было провокаций, не было ситуаций, связанных с преследованием, с новым этапом уголовного преследования", - подчеркнула омбудсмен.

Она также сообщила, что освобождение россиян осложнялось отсутствием паспортов у многих из них.