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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Москалькова призвала обеспечить безопасность освобожденных Украиной россиян

16:42 26.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала обеспечить безопасность освобожденных Киевом россиян и не допустить новых этапов их уголовного преследования.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Татьяна Москалькова
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Москалькова призвала уделить особое внимание вопросам безопасности граждан, вернувшихся в Россию. По ее словам, важно, чтобы обе стороны "сели за стол переговоров" и выработали решение по вопросам прекращения уголовного преследования в отношении этих освобожденных.
"Вопросы безопасности, гарантия безопасности - это самое главное. С тем, чтобы не было провокаций, не было ситуаций, связанных с преследованием, с новым этапом уголовного преследования", - подчеркнула омбудсмен.
Она также сообщила, что освобождение россиян осложнялось отсутствием паспортов у многих из них.
"Трудно перечислить те проблемы, которые возникали на этом пути (освобождения заключенных - ред). Они были связаны и с непониманием в диалоге с украинской стороной, а когда оно возникло, а возникло оно после того, как президенты РФ и Украины договорились, диалог был положен в конструктивное русло. Но дальше возникало много проблем с наличием документов, у многих не было документов. Их паспорта были либо утеряны, либо что-то другое случилось", - сказала Москалькова в эфире телеканала "Звезда".
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