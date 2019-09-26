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РИА Новости

Опубликовано письмо американского разведчика о "давлении Трампа на Украину"

16:30 26.09.2019 (обновлено: 18:00 26.09.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Личный адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани является главной фигурой в оказании давления США на Украину, говорится в опубликованном письме американского разведчика.
Сотрудник спецслужб сообщил, что получил информацию от многочисленных американских лиц о том, что Трамп, пользуясь полномочиями, пытается "склонить иностранное государство для вмешательства" в президентские выборы в 2020 году.
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По его словам, "вмешательство включает в себя давление для расследования против одного из политических противников Трампа".
"Личный адвокат президента Рудольф Джулиани является центральной фигурой в этих усилиях. По-видимому, генпрокурор Барр также задействован в этом", — сообщил информатор.
По словам разведчика, представители Белого дома сообщили ему о "крайней обеспокоенности" из-за телефонного разговора Трампа и президента Владимира Зеленского 25 июля. Осведомитель отметил, что сотрудники администрации рассказали, что "стали свидетелями злоупотребления должностными полномочиями президента для личной выгоды".
При этом Белый дом, заявил разведчик, пытался скрыть дословную стенограмму разговора. По его словам, расшифровку поместили в специальную систему, предназначенную для хранения засекреченной разведывательной информации.
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Информатор также утверждает, что Джулиани встречался 2 августа в Мадриде с советником Зеленского Андреем Ермаком после телефонного разговора двух лидеров. По словам разведчика, американские чиновники охарактеризовали эту встречу, о которой тогда не было публично известно, как прямое "прямое продолжение" разговора Трампа и Зеленского.
Кроме того, Джулиану выходил в частном порядке на Андрея Богдана и главу секретной службы Украины Ивана Баканова, утверждает осведомитель. По его словам, представители Украины планировали приехать в Вашингтон в середине августа.
Информатор также признал, что составил жалобу на основе показаний других людей.
"Я не был непосредственным свидетелем большинства описанных событий. Однако я нахожу свидетельства моих коллег об этих событиях заслуживающими доверия, потому что в большинстве случаев несколько чиновников рассказывали о событиях, согласующихся друг с другом", — заключил разведчик.

Скандал в США

Ранее в СМИ появилась информация, что в разговоре с Зеленским американский президент просил возобновить расследование дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера в обмен на выделение Киеву финансовой помощи.
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Переговоры Трампа и Зеленского стали поводом для запуска демократами процедуры импичмента.
Накануне Белый дом опубликовал стенограмму разговора двух лидеров. Американский президент действительно призывал возобновить расследование дела Байдена-младшего, однако в беседе нет указаний, что Трамп просил об этом в обмен на гарантии помощи Киеву.
Сын Байдена входил в состав совета директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В 2016 году Байден-старший, на тот момент курирующий украинское направление, потребовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора Виктора Шокина, который в том числе расследовал деятельность Burisma.
Назначенный после Шокина генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны. Шокин подавал иск в Верховный суд о признании незаконным его увольнения с должности.
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Популярные комментарии
Военно-промышленное лобби рвется к бюджету США. Но им мешает Трамп. Очередной злой навет на Трампа. Раз источник информации -"разведчик", то никто не должен знать его имя, но зато можно запросто публиковать его секретные письма.
26 сентября, 16:45
llevksm
1460001
Нужно поблагодарить тогда и Сноудена, он столько всего поведал. Интересно все знают, что Байден - коррупционер, пристроил своего сынка-наркота в СД "Бурисмы", и что жители США хотят такого президента в угоду демократам. Видно совсем там плохо с кадрами, раз уже таких на такой пост хотят поставить, другие значит ещё чище, по уши в грязи.
26 сентября, 17:10
sergey stepanov
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