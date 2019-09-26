Данных о пострадавших россиянах при землетрясении в Стамбуле не поступало

АНКАРА, 26 сен - РИА Новости. Генконсульство РФ в Стамбуле работает в нормальном режиме после сильного землетрясения в городе, данных о пострадавших россиянах не поступало, говорится в сообщении дипмиссии.
Как сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,9 произошло в четверг на западе Турции,
Толчки зафиксированы в 10.59 по времени UTC (13.59 мск). Эпицентр располагался в 68 километрах к западу от Стамбула. Очаг залегал на глубине 12 километров.
Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, восемь человек получили легкие ранения при землетрясении в Стамбуле, некоторым зданиям нанесен незначительный ущерб,
"Данных о пострадавших от землетрясения россиянах не поступало. Генконсульство России в Стамбуле работает в нормальном режиме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что толчки почувствовали жители Стамбула и прилегающих к Мраморному морю провинций. Зафиксированы трещины на фасадах отдельных ветхих сооружений в ряде районов города. В качестве предупредительной меры временно отменены занятия в начальных и средних школах. Жителям аварийных домов рекомендовано их покинуть.