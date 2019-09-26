Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T16:20Z
https://ria.ru/20190926/1559168159.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152901/19/1529011985_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_4dac9c2d1a556dae835fb1d2ff47084b.jpg
РИА Новости

Данных о пострадавших россиянах при землетрясении в Стамбуле не поступало

16:20 26.09.2019
2375
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГород Стамбул
Город Стамбул
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 26 сен - РИА Новости. Генконсульство РФ в Стамбуле работает в нормальном режиме после сильного землетрясения в городе, данных о пострадавших россиянах не поступало, говорится в сообщении дипмиссии.
Как сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,9 произошло в четверг на западе Турции,
Толчки зафиксированы в 10.59 по времени UTC (13.59 мск). Эпицентр располагался в 68 километрах к западу от Стамбула. Очаг залегал на глубине 12 километров.
Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, восемь человек получили легкие ранения при землетрясении в Стамбуле, некоторым зданиям нанесен незначительный ущерб,
Стамбул
Вчера, 16:03РИА Новости
Жертв в результате землетрясения нет, заявил мэр Стамбула
"Данных о пострадавших от землетрясения россиянах не поступало. Генконсульство России в Стамбуле работает в нормальном режиме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что толчки почувствовали жители Стамбула и прилегающих к Мраморному морю провинций. Зафиксированы трещины на фасадах отдельных ветхих сооружений в ряде районов города. В качестве предупредительной меры временно отменены занятия в начальных и средних школах. Жителям аварийных домов рекомендовано их покинуть.
612200
Обсудить 0
ТурцияСтамбулРоссияВ мире
Рекомендуем
Молодой человек с компьютером
Таможня Финляндии запустила сайт для туристов на русском языке
РИА
Новости
Работа офиса
Большинство россиян хотят больше путешествовать при "четырехдневке"
Вид на Екатерининский дворец в Екатерининском парке музея-заповедника Царское село
В Минкульте предложили ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Покупатели в супермаркете
Счетная палата выразила обеспокоенность ростом цен на продукты в России
Лента
новостей
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Делегация художников из Италии прибыла в Крым
Вывеска туроператора Thomas Cook на здании в Москве
АТОР: у "Интуриста" и "Библио Глобуса" могут возникнуть временные трудности
Сейсмограф. Архивное фото
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао
Лавров пообещал "сюрприз" для США после невыдачи виз российским делегатам
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции против России
Члены совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины
В Кремле оценили идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
Дело оренбургского священника передали в Главное следственное управление СК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Сенатор назвала закономерной позицию Лукашенко по Крыму
05:33Девять человек эвакуированы с горящего сухогруза в Самарской области
05:26Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров
05:22За разглашение гостайны офицера оштрафовали на 20 тысяч рублей
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
Лента новостейМолния