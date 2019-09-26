Данных о пострадавших россиянах при землетрясении в Стамбуле не поступало

АНКАРА, 26 сен - РИА Новости. Генконсульство РФ в Стамбуле работает в нормальном режиме после сильного землетрясения в городе, данных о пострадавших россиянах не поступало, говорится в сообщении дипмиссии.

Как сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,9 произошло в четверг на западе Турции,

Толчки зафиксированы в 10.59 по времени UTC (13.59 мск). Эпицентр располагался в 68 километрах к западу от Стамбула. Очаг залегал на глубине 12 километров.

Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, восемь человек получили легкие ранения при землетрясении в Стамбуле, некоторым зданиям нанесен незначительный ущерб,

"Данных о пострадавших от землетрясения россиянах не поступало. Генконсульство России в Стамбуле работает в нормальном режиме", - говорится в сообщении.