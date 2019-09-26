Встреча на фоне скандала: о чем говорили Зеленский и Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019

КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Она состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН. Стороны обсудили ситуацию в Донбассе, а также дальнейшее сотрудничество двух стран. При этом встреча проходила на фоне разгоревшегося скандала в связи с июльским телефонным разговором лидеров, который грозит Трампу импичментом.

Зеленский также пообщался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны обсудили конфликт на востоке Украины и приверженность Минским соглашениям по его урегулированию.

Эксперты отметили, что украинский лидер держался достойно в ходе встречи Трампом. Однако, по их мнению, целесообразность этого визита для национальных интересов Украины находится "под большим вопросом".

Переговоры на фоне скандала

Встреча лидеров Украины и США длилась около 45 минут. В ходе протокольной части президенты пообщались около 20 минут с журналистами, а после продолжили разговор за закрытыми дверями.

Зеленский и Трамп начали протокольную встречу с шуток. "Мы тут с президентом Украины. Он сделал меня более известным", - сказал Трамп, имея в виду скандал, который возник из-за его телефонного разговора с украинским коллегой.

Президент Украины также отшутился на эту тему. "Большое наслаждение - встретиться с президентом, быть здесь, и еще лучше - общаться перед камерами телевидения, чем общаться по телефону", - сказал Зеленский.

Ранее администрация Трампа опубликовала стенограмму июльского телефонного разговора лидеров США и Украины, в ходе которого Трамп просил Зеленского расследовать увольнение бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина и дела в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Американские демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его во вмешательстве в выборы через попытку дискредитации политического противника — Байдена. Трамп обвинения отрицает.

В ходе встречи оба президенты заявили, что во время их телефонного разговора не было никакого давления ни на одну из сторон. Трамп заявил, что говорил по телефону со своим коллегой о коррупции. "Когда сын Байдена вывозит миллионы долларов с Украины, а они ничего не знают, — это коррупция", - сказал он.

"Я никому ничего не должен. Украина – независимая страна. Вы сами знаете, у нас новый генпрокурор Руслан Рябошапка, честный человек с западным опытом. Он должен рассматривать любые дела. Какие тут могут быть обещания?" - сказал в свою очередь Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о возможном давлении на него.

Сам Зеленский ожидал, что в США опубликуют только "свою" часть его телефонного разговора. "Иногда такие звонки между президентами независимых стран не должны публиковаться. Потому что есть геополитика, какие-то планы… Я просто думал, что они опубликуют свою часть", - приводит слова Зеленского агентство "Украинские новости".

При этом украинский президент отметил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора.

Говорили о Донбассе и Крыме

Президенты двух стран, в том числе, обсудили конфликт в Донбассе.

"Мой главный приоритет – это остановить войну в Донбассе. Вернуть наши территории – Крым, Донецк, Луганск. Спасибо за вашу поддержку в этих вопросах… Мы понимаем, что только совместно ЕС и США могут помочь остановить войну в Донбассе", - сказал Зеленский.

При этом Трамп добавил, что Украине должны помогать не только США, но и другие страны.

Вместе с тем Трамп отметил прогресс в отношениях РФ и Украины и посоветовал украинскому президенту продолжать в том же духе. "Я на самом деле верю, что президент (России Владимир) Путин хотел бы что-то сделать. Я действительно надеюсь, что вы и президент Путин встретитесь и сможете решить проблему. Это будет чрезвычайным достижением, и я знаю, что вы пытаетесь сделать это", - сказал он в ходе двусторонней встречи с Зеленским.

Кроме того, стороны говорили в открытой части встречи об экономическом сотрудничестве двух стран. Трамп отметил, что на Украине "прекрасное производство". "Мы будем торговать с вами, мы будем расширять торговлю с Украиной", – сказал он.

Зеленский также пригласил своего американского коллегу на Украину. "У ваших предшественников не находилось времени приехать на Украину, дайте мне слово, что вы приедете", - сказал он Трампу в ходе переговоров. Тот ответил, что "постарается".

Вместе с тем Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение посетить США. "Но вы не назвали дату", - пошутил глава украинского государства.

После закрытой части встречи Трамп назвал ее "фантастической", но не стал распространяться о деталях.

"Нормандский формат" без США

После встречи с Трампом Зеленский рассказал журналистам о ее закрытой части. Украинский президент заявил, что не приглашал США присоединиться к "нормандскому формату" (ФРГ, Франция, Россия и Украина) по урегулированию в Донбассе, но призвал американского президента подключиться к разрешению конфликта в регионе.

"Первый раз лично (обратился - Прим. ред.), не по телефону, к президенту Трампу, чтобы он присоединился к решению всех наших проблем, к прекращению войны и возвращению наших территорий. Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ждем встречу в "нормандском формате", чтобы он присоединился", - сказал Зеленский журналистам.

По словам украинского президента, "сейчас нам надо первый раз в моей политической жизни встретиться в том ("нормандском" - Прим. ред.) формате, каким он является". "Если он не будет работать и не будет двигаться, так мы будем привлекать... и не только Америку", - отметил президент Украины.

Также Зеленский заявил, что Трамп в ходе встречи пообещал помощь в "возвращении" Крыма. "Мне кажется, и я это услышал, что он согласен, что это наша родная земля и мы будем ее возвращать. Он говорит: "Да, вам нужно работать, и мы будем вам помогать", - сказал украинский президент. Он добавил, что рассказал Трампу о том, "какое красивое место Крым".

Встреча с Лавровым

Помимо Трампа Зеленский на полях Генассамблеи ООН провел краткий разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Лавров заявил, что в ходе разговора обе стороны выразили интерес решить ситуацию в Донбассе в соответствии с минскими договоренностями.

"Это не были переговоры, это была беседа. Мы обсудили, где мы находимся, с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию на Донбассе в соответствии с минскими договоренностями. Главное, что президент Украины это сказал", - сообщил Лавров журналистам в кулуарах ООН.

Он добавил, что из Киева звучат противоречивые заявления советников Зеленского по этому вопросу.

"В частности, по-моему, (помощник президента Украины Андрей - ред.) Ермак заявил, что никакого особого статуса никогда не будет, и этот вопрос якобы не является предметом разговоров ни в "нормандском формате", ни в контактной группе. Все-таки буду исходить из того, что мне сказал президент Украины, а не из того, что пишут о высказываниях его команды", - отметил глава российского МИД.

При этом Лавров отметил, что одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и РФ чуть-чуть оздоровило отношения двух стран, это может способствовать и созданию более благоприятной атмосферы по Донбассу.

"Надо отдать должное президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как я понимаю, он сыграл решающую роль в том, что обмен состоялся. На самом деле это чуть-чуть оздоровило отношения между Москвой и Киевом", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".

Как отметил министр, учитывая, что Россия активно участвует в "нормандском формате", в работе контактной группы по Украине, это может способствовать и созданию более благоприятной атмосферы по Донбассу.

Зеленский же в свою очередь заявил, что Лавров сам к нему подошел. "У меня была очень короткая эта встреча. Мы в очереди стояли", - приводит его слова агентство "Украинские новости".

Целесообразность визита под вопросом

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что Зеленский на встрече с лидером США сыграл против демократов и бывшего вице-президента Джо Байдена.

"Вынужденно или нет, но вчера Зеленский сыграл на стороне Трампа против Байдена и демократов. Пришлось подтвердить позицию Трампа о невмешательстве в дело Байдена. Пришлось присутствовать при том, как Трамп в очередной раз информационно и политически актуализировал "коррупцию Байдена", - написал Бортник в четверг на своей странице в Facebook.

Эксперт отметил, что в целом Зеленский выглядел довольно искренне, но "сказалось и отсутствие политического опыта", а целесообразность этого визита для национальных интересов Украины находится "под большим вопросом".

"На глазах "Украина" превратилась не только в инструмент влияния на политику ЕС и РФ, но и на архитектуру власти в США, выбор американского народа. И в этой части Зеленский прав - такой имидж нам не нужен", - подытожил Бортник.

Украинский политолог Вадим Карасев назвал встречу лидеров двух стран "вполне приемлемой". "Нормально держится наш президент, не стушевался, все хорошо", - сказал он в эфире телеканала NewsOne.