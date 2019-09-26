Зеленский заявил, что не приглашал Трампа в "нормандский формат"

"Первый раз лично (обратился - ред.), не по телефону к президенту Трампу, чтобы он приобщился к решению всех наших проблем, к прекращению войны и возвращению наших территорий. Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ждем встречу в "нормандском формате", чтобы он присоединился", - приводит слова Зеленского агентство УНИАН в четверг.