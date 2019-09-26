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РИА Новости

Зеленский заявил, что не приглашал Трампа в "нормандский формат"

09:32 26.09.2019 (обновлено: 09:34 26.09.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
© REUTERS / Jonathan Ernst
КИЕВ, 26 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, не приглашал США присоединиться "нормандскому формату", но призвал американского президента Дональда Трампа подключиться к разрешению конфликта в Донбассе.

"Первый раз лично (обратился - ред.), не по телефону к президенту Трампу, чтобы он приобщился к решению всех наших проблем, к прекращению войны и возвращению наших территорий. Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ждем встречу в "нормандском формате", чтобы он присоединился", - приводит слова Зеленского агентство УНИАН в четверг.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
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Встреча в "нормандском формате" может пройти в октябре, заявил Ушаков
По словам украинского президента, "сейчас нам надо первый раз в моей политической жизни встретиться в том ("нормандском" - ред.) формате, каким он является". "Если он не будет работать и не будет двигаться, так мы будем привлекать... и не только Америку", - отметил президент Украины.
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