Зеленский заявил, что не приглашал Трампа в "нормандский формат"

КИЕВ, 26 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, не приглашал США присоединиться "нормандскому формату", но призвал американского президента Дональда Трампа подключиться к разрешению конфликта в Донбассе.
"Первый раз лично (обратился - ред.), не по телефону к президенту Трампу, чтобы он приобщился к решению всех наших проблем, к прекращению войны и возвращению наших территорий. Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ждем встречу в "нормандском формате", чтобы он присоединился", - приводит слова Зеленского агентство УНИАН в четверг.
По словам украинского президента, "сейчас нам надо первый раз в моей политической жизни встретиться в том ("нормандском" - ред.) формате, каким он является". "Если он не будет работать и не будет двигаться, так мы будем привлекать... и не только Америку", - отметил президент Украины.