Жертв в результате землетрясения нет, заявил мэр Стамбула

АНКАРА, 26 сен - РИА Новости. Происшедшее в Стамбуле сильное землетрясение не привело к жертвам и серьезным разрушениям, заявил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

Как сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,9 произошло в четверг на западе Турции. Толчки зафиксированы в 10.59 по времени UTC (13.59 мск). Эпицентр располагался в 68 километрах к западу от Стамбула. Очаг залегал на глубине 12 километров.