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РИА Новости

Жертв в результате землетрясения нет, заявил мэр Стамбула

16:03 26.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтамбул
Стамбул
© РИА Новости / Александр Вильф
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Стамбул. Архивное фото
АНКАРА, 26 сен - РИА Новости. Происшедшее в Стамбуле сильное землетрясение не привело к жертвам и серьезным разрушениям, заявил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.
Как сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,9 произошло в четверг на западе Турции. Толчки зафиксированы в 10.59 по времени UTC (13.59 мск). Эпицентр располагался в 68 километрах к западу от Стамбула. Очаг залегал на глубине 12 километров.
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"У нас нет жертв и серьезных травм. Мы получили несколько сообщений о разрушенных зданиях, но они не подтвердились, за исключением (обрушившегося минарета) в районе Авджылар", - сказал Имамоглу журналистам.
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Европейский средиземноморский сейсмологический центрТурцияСтамбулВ мире
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