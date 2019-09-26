Память о Шираке останется в истории Франции, заявил Саркози

"Именно с ним я рано вовлекся в политическую жизнь и по его примеру я захотел служить Франции. Я был его министром, я возглавлял его политическую семью и сменил его на посту главы Франции. Если нам случалось противостоять друг другу в политическом плане, я бы никогда не забыл, что я ему должен и что он сделал для нашей страны, которой он посвятил свою жизнь, в том числе в те моменты, когда драмы ударяли по его семье. Его упорство, сила убеждения, естественная эмпатия и, прежде всего, его способность преодолевать жизненные испытания всегда вызывали у меня восхищение и уважение", - подчеркивает Сакрози.