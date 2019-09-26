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РИА Новости

Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вышел на расчетную орбиту

15:43 26.09.2019 (обновлено: 15:46 26.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакета--носитель "Союз-2.1а" на старте
Ракета--носитель Союз-2.1а на старте
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Ракета--носитель "Союз-2.1а" на старте. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Запущенный в четверг с космодрома Плесецк военный спутник отделился от разгонного блока "Фрегат" и вышел на расчетную орбиту, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
"Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", - сказали в министерстве.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Минобороны стартовала в 10.46 мск с космодрома Плесецк. Головная часть в составе спутника и разгонного блока "Фрегат" отделилась от третьей ступени ракеты в 10.55 мск. "Разгонник" продолжил выведение аппарата на целевую орбиту за счет включений собственной двигательной установки.
Это четвертый запуск "Союза-2" с Плесецка в 2019 году.
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Согласно данным американского специализированного сайта spaceflightnow.com, запущенный в четверг космический аппарат является третьим спутником новой российской единой космической системы (ЕКС), предназначенной для предупреждения о ракетном нападении. По информации известного американского эксперта в области космонавтики Джонатана МакДауэлла, предыдущие два спутника были запущены в ноябре 2015 года ("Космос-2510") и мае 2017 года ("Космос-2518"). По данным на сайте Минобороны, ЕКС заступила на опытное боевое дежурство с декабря 2017 года.
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