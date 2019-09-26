Ракета "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" с космодрома Плесецк. Архивное фото

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" с космодрома Плесецк

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк с военным космическим аппаратом, сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, предстартовые операции и сам запуск прошли штатно. Контролировал взлет наземный автоматизированный комплекс управления. Другие подробности не приводятся.

Согласно данным американского специализированного сайта spaceflightnow.com, запущенный аппарат является третьим спутником новой российской Единой космической системы (ЕКС), предназначенной для предупреждения о ракетном нападении.

По информации американского эксперта в области космонавтики Джонатана МакДауэлла, предыдущие два запустили в ноябре 2015-го ("Космос-2510") и мае 2017 года ("Космос-2518").

При этом на сайте Минобороны указано, что ЕКС заступила на опытное боевое дежурство в декабре 2017-го.

Летные испытания ракет серии "Союз-2" начались на северном космодроме в ноябре 2004 года. За 15 лет с Плесецка провели 40 пусков "Союзов-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в, сегодняшний стал четвертым в 2019 году.