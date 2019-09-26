В Петербурге врачи скорой помощи подрались с пациенткой

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Петербурге врачи из бригады скорой помощи в Елизаветинской больнице подрались с пациенткой, сообщил портал Питер-ТВ.
Инцидент произошел накануне. Женщина выбежала из медицинского учреждения со слезами на глазах и начала оскорблять фельдшеров. В ответ один из них облил ее горячим напитком, который держал в руках, а затем швырнул в лицо окурок. После этого пациентка ногой пнула врача, та, в свою очередь, ударила ее несколько раз, после чего пациентка упала на землю.
Как сообщило издание, в Елизаветинской больнице заявили, что никто из врачей, участвовавших в инциденте, в штате учреждения не состоит.