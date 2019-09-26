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РИА Новости

В Петербурге врачи скорой помощи подрались с пациенткой

15:35 26.09.2019 (обновлено: 16:28 26.09.2019)
23019
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Петербурге врачи из бригады скорой помощи в Елизаветинской больнице подрались с пациенткой, сообщил портал Питер-ТВ.
Инцидент произошел накануне. Женщина выбежала из медицинского учреждения со слезами на глазах и начала оскорблять фельдшеров. В ответ один из них облил ее горячим напитком, который держал в руках, а затем швырнул в лицо окурок. После этого пациентка ногой пнула врача, та, в свою очередь, ударила ее несколько раз, после чего пациентка упала на землю.
Драка в поликлинике в Набережных Челнах
7 сентября, 07:23РИА Новости
В детской поликлинике в Татарстане произошла драка в очереди к педиатру
Как сообщило издание, в Елизаветинской больнице заявили, что никто из врачей, участвовавших в инциденте, в штате учреждения не состоит.
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Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Здесь 100% вена фельдшера. Фельдшер не должен был реагировать на оскорбление и бить женщину . . . (( по законодательству США он должен был доложить об этом случаи диспетчеру по радиосвязи и вызвать на место сотрудников правоохранительных органов )) в США ему бы грозил бы выговор . . .
26 сентября, 17:08
Vladimir Chawla
7000021
При охраннике приходится отбиваться от всякой пьяни, безобразие просто. Увольнять таких с позором и без выходного пособия.
26 сентября, 15:43
vvvdok
1500002
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