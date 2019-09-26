Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T15:09Z
https://ria.ru/20190926/1559163966.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155914/29/1559142961_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_e6bea314d319fa5a98d075fafd6129ad.jpg
РИА Новости

Эксперт оценила слова Зеленского об обещании Трампа помочь "вернуть" Крым

15:09 26.09.2019
2799
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
© AP Photo / Evan Vucci
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп пообещал ему помощь в "возвращении" Крыма, – это то, что он хотел бы услышать, но не обязательно соответствует действительности, заявила РИА Новости руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, политолог Наталья Киселева.
Зеленский ранее заявил, Трамп в ходе встречи пообещал помощь с "возвращением" Крыма. Украинский президент добавил, что рассказал Трампу о том, "какое красивое место Крым".
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления президента США Дональда Трампа на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
25 сентября, 19:36РИА Новости
Как Зеленский льстил Трампу — подробности рассекреченного разговора
"Обратите внимание на слова украинского президента: "Мне кажется, и я это услышал, что он согласен…" То есть Владимиру Зеленскому показалось, но он не перекрестился, как советует известная русская поговорка, поэтому и услышал то, что хотелось бы услышать. Если же вспоминать русские поговорки, то хотелось бы напомнить украинскому президенту еще одну: на чужой каравай рот не разевай", - сказала Киселева.
Он добавила, что с таким же успехом Зеленский мог пообещать Трампу, что Гренландия войдет в состав США. "В этом вопросе гипотетические обещания Зеленского имели бы такой же ничтожный вес, как и якобы озвученное обещание Трампа вернуть Украине Крым", - добавила она.
58211002
Обсудить 5
Наталья КиселеваДональд ТрампВладимир ЗеленскийКрымСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Скабеева высмеяла реакцию Зеленского на стенограмму разговора с Трампом
РИА
Новости
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао
Лавров пообещал "сюрприз" для США после невыдачи виз российским делегатам
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп может принудить Украину к переговорам с Россией, считает политолог
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Опубликовано письмо американского разведчика о "давлении Трампа на Украину"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Киев уже никогда не вернет Крым
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
В Крыму назвали обещание Трампа "вернуть" полуостров Украине бессмысленным
Глава ДНР Денис Пушилин
В ДНР отвергли идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции против России
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
В Раде попросили офис Зеленского опубликовать разговор с Трампом
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Перенос штаб-квартиры ООН повлечет огромные расходы, заявил эксперт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
Лента новостейМолния