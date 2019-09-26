Эксперт оценила слова Зеленского об обещании Трампа помочь "вернуть" Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп пообещал ему помощь в "возвращении" Крыма, – это то, что он хотел бы услышать, но не обязательно соответствует действительности, заявила РИА Новости руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, политолог Наталья Киселева.

Зеленский ранее заявил, Трамп в ходе встречи пообещал помощь с "возвращением" Крыма. Украинский президент добавил, что рассказал Трампу о том, "какое красивое место Крым".

"Обратите внимание на слова украинского президента: "Мне кажется, и я это услышал, что он согласен…" То есть Владимиру Зеленскому показалось, но он не перекрестился, как советует известная русская поговорка, поэтому и услышал то, что хотелось бы услышать. Если же вспоминать русские поговорки, то хотелось бы напомнить украинскому президенту еще одну: на чужой каравай рот не разевай", - сказала Киселева.