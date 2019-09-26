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РИА Новости

Зеленский заявил, что Трамп пообещал помочь с "возвращением" Крыма

09:57 26.09.2019 (обновлено: 10:43 26.09.2019)
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© AFP 2019 / Saul LoebПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
© AFP 2019 / Saul Loeb
КИЕВ, 26 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал помощь с "возвращением" Крыма.

"Мне кажется, и я это услышал, что он согласен, что это наша родная земля и мы будем ее возвращать. Он говорит: "Да, вам нужно работать, и мы будем вам помогать", — приводит его слова агентство УНИАН.

Украинский президент добавил, что рассказал Трампу о красоте полуострова.
Главы государств пообщались накануне на полях Генассамблеи ООН. Американский лидер назвал встречу "фантастической", но не стал распространяться о деталях.
Известно лишь, что он посоветовал Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией. Украинский президент, в свою очередь, заверил, что не хочет вмешиваться в выборы в США, и пригласил коллегу приехать с визитом в Киев.
Неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.
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Дональд ТрампВладимир ЗеленскийКрымСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Два клоуна🤡🤡
26 сентября, 10:49
Serj I
233360001
Не, ну если Трамп... Тогда конечно! Трамп много чего обещает!
26 сентября, 10:00
Naum Vygodsky
94312012
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