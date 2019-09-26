Скабеева высмеяла реакцию Зеленского на стенограмму разговора с Трампом

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла заявление президента Украины Владимира Зеленского о публикации стенограммы его телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
Ранее Зеленский удивился, что их разговор с Трампом был опубликован полностью. Он полагал, что американская сторона сделает достоянием общественности только реплики президента США. При этом он отметил, что не давал разрешения на публикацию.
"Добро пожаловать, Володимир Александрович, в большую политику, где вас считают настолько важной и суверенной фигурой, что ваше мнение вообще никого не волнует", - написала Скабеева в Telegram.
Телеведущая также удивилась словам украинского президента о стенограмме.
"То есть Зеленский искренне верил, что мир никогда не узнает, как он пресмыкается перед Трампом, называет его ‘мой учитель’ и наезжает на (Ангелу) Меркель", - отметила Скабеева.
Кроме того, она назвала троллингом заявление Трампа, который предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским.
Накануне Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 августа. Эти переговоры стали поводом для запуска процедуры импичмента президента США.
Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским президентом американский лидер просил возобновить расследование дела сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Байден-старший лидирует в гонке за пост президента США и может стать конкурентом Трампа на выборах. Опубликованная стенограмма подтвердила, что американский президент упоминал этот вопрос на переговорах с украинским коллегой. Демократы утверждают, что Трамп просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в опубликованном тексте нет. При этом в ходе беседы Зеленский также пожаловался американскому лидеру на президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, которые, по словам Зеленского, не соблюдают антироссийские санкции.
Хантер Байден входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших газовых компаний на Украине. Когда Байден-старший занимал пост вице-президента, он потребовал от киевских властей проводить жесткую антикоррупционную политику. Также он призывал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал деятельность Burisma. При этом Юрий Луценко, который занял потом пост Шокина, заявлял, что не располагает свидетельствами о нарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.