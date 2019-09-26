Скабеева высмеяла реакцию Зеленского на стенограмму разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла заявление президента Украины Владимира Зеленского о публикации стенограммы его телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский удивился, что их разговор с Трампом был опубликован полностью. Он полагал, что американская сторона сделает достоянием общественности только реплики президента США. При этом он отметил, что не давал разрешения на публикацию.

"Добро пожаловать, Володимир Александрович, в большую политику, где вас считают настолько важной и суверенной фигурой, что ваше мнение вообще никого не волнует", - написала Скабеева в Telegram.

Телеведущая также удивилась словам украинского президента о стенограмме.

"То есть Зеленский искренне верил, что мир никогда не узнает, как он пресмыкается перед Трампом, называет его ‘мой учитель’ и наезжает на (Ангелу) Меркель", - отметила Скабеева.

Кроме того, она назвала троллингом заявление Трампа, который предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским.

Накануне Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 августа. Эти переговоры стали поводом для запуска процедуры импичмента президента США.

Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским президентом американский лидер просил возобновить расследование дела сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Байден-старший лидирует в гонке за пост президента США и может стать конкурентом Трампа на выборах. Опубликованная стенограмма подтвердила, что американский президент упоминал этот вопрос на переговорах с украинским коллегой. Демократы утверждают, что Трамп просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в опубликованном тексте нет. При этом в ходе беседы Зеленский также пожаловался американскому лидеру на президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, которые, по словам Зеленского, не соблюдают антироссийские санкции.