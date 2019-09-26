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РИА Новости
Новости Подмосковья

Более 635 тысяч объектов без прав вовлекут в налоговый оборот Подмосковья

14:57 26.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Правительство Московской области планирует вовлечь в налоговый оборот Подмосковья до 2022 года более 635 тысяч объектов без прав, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

"Более 635 тысяч объектов без прав планируется вовлечь в налоговый оборот в Подмосковье до 2022 года. Это даст дополнительные два миллиарда рублей в бюджет региона", - приводит пресс-служба слова заместителя главы ведомства Юрия Лаврякова.

По его словам одним из инструментов, с помощью которого планируют добиться результата, является разработанная министерством имущественных отношений Московской области Ведомственная информационная система – ВИС МИОМО. В созданной программе видны объекты недвижимости и земельные участки, как поставленные на кадастровый учет, так и те, которые не участвуют в налоговом обороте.
Работа по выявлению объектов капитального строительства без прав и вовлечению их в налоговый оборот ведется в Подмосковье с 2016 года. За это время удалось легализовать 538 тысяч объектов без прав. Прогноз поступления налогов от выявленных объектов составляет более 2,2 миллиардов рублей.
Дом правительства Московской области
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