Более 635 тысяч объектов без прав вовлекут в налоговый оборот Подмосковья

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Правительство Московской области планирует вовлечь в налоговый оборот Подмосковья до 2022 года более 635 тысяч объектов без прав, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

"Более 635 тысяч объектов без прав планируется вовлечь в налоговый оборот в Подмосковье до 2022 года. Это даст дополнительные два миллиарда рублей в бюджет региона", - приводит пресс-служба слова заместителя главы ведомства Юрия Лаврякова.

По его словам одним из инструментов, с помощью которого планируют добиться результата, является разработанная министерством имущественных отношений Московской области Ведомственная информационная система – ВИС МИОМО. В созданной программе видны объекты недвижимости и земельные участки, как поставленные на кадастровый учет, так и те, которые не участвуют в налоговом обороте.