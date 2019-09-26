Депутат назвал Ширака одним из самых заметных политиков современности

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Бывший президент Франции Жак Ширак был одним из европейских политиков, имевших диалог с Россией и взаимопонимание по многим вопросам, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, скончался утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет.

"Жак Ширак, безусловно, относился к числу самых заметных политиков современности. Будучи президентом Франции, он проводил достаточно взвешенный курс. Он не был свободен от политических воззрений французской элиты и так называемой евроатлантической солидарности. Но в рамках этих структур стремился, чтобы торжествовала здравая точка зрения. Он не был проводником агрессивного политического курса, свойственного США и блоку НАТО", - сказал Новиков РИА Новости.

При этом депутат сомневается, что спустя столетия Ширака будут причислять к выдающимся государственным деятелям. "Но то, что он был квалифицированным политиком и государственным деятелем и успешно справлялся в рамках своих полномочий с обязанностями президента, - это факт", - сказал Новиков.

По его словам, Ширак был одним из тех лидеров, с которым у России было взаимопонимание по многим вопросам.

"И Ширак был одним из тех западных политиков, с кем у России нормально выстраивался диалог, было взаимопонимание по многим проблемам. В целом наличие таких людей в политической элите Запада, скорее, помогает им решать проблемы, чем усугублять их", - сказал парламентарий.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк в свою очередь отметил, что в годы правления Ширака между Россией и Францией установились довольно дружественные отношения, укрепились деловые контакты, вырос товарооборот.

"Ушел из жизни один из самых влиятельных президентов Франции, политический деятель мирового масштаба, у которого нынешним европейским руководителям стоит поучиться выстраивать конструктивный диалог, сохраняя национальный суверенитет и заботясь об интересах своих граждан, а не выполняя волю заокеанского старшего партнера", - сказал Железняк РИА Новости.