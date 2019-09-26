Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T16:49Z
https://ria.ru/20190926/1559162140.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155915/57/1559155779_174:225:2300:1421_1036x0_80_0_0_6b8f2164b96ef37323705e51b2379e35.jpg
РИА Новости

Экс-президент Франции Олланд назвал Ширака бойцом

14:40 26.09.2019 (обновлено: 16:49 26.09.2019)
168
© REUTERS / Charles Platiau/ File PhotoПрезидент Франции Жак Ширак. 2006 год
Президент Франции Жак Ширак. 2006 год
© REUTERS / Charles Platiau/ File Photo
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что скончавшийся в четверг экс-лидер страны Жак Ширак был бойцом, который смог выстроить связь с французами, сообщает газета Figaro.
Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, скончался утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет.
"Он боец, который смог выстроить личную связь с французами", - приводит газета слова Олланда.
Подробнее о биографии Жака Ширака читайте в справке РИА Новости >>
Экс-президент Франции Жак Ширак
Вчера, 14:56РИА Новости
Франсуа Фийон назвал Жака Ширака политическим львом
000302
Обсудить 0
Умер Жак ШиракФрансуа ОлландЖак ШиракФранцияВ мире
Рекомендуем
Президент Франции Жак Ширак. 8 мая 2007 года
Депутат назвал Ширака одним из самых заметных политиков современности
РИА
Новости
Экс-президент Франции Жак Ширак
Франсуа Фийон назвал Жака Ширака политическим львом
Экс-президент Франции Жак Ширак
Память о Шираке останется в истории Франции, заявил Саркози
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не намерен быть главой Белоруссии всю жизнь
Лента
новостей
Президент Франции Жак Ширак. 8 мая 2007 года
В Париже перекрыли улицу, где жил Жак Ширак
Президент Франции Жак Ширак. 2007 год
Глава Сената назвал Ширака воплощением души Франции
Вид на город Паттайя
СМИ: в Таиланде пьяный россиянин залез на крышу бара и провалился в кухню
Экс-президент Франции Жак Ширак
Косачев назвал Ширака политиком мирового масштаба
Здание Государственной думы РФ
Госдума утвердила отчеты об исполнении бюджетов ПФР, ФСС и ФОМС за 2018 год
Экс-президент Франции Жак Ширак
Джонсон назвал смерть Ширака утратой для многих поколений
Президент Франции Жак Ширак. 8 мая 2007 года
Кудрин назвал Жака Ширака великим человеком
Президент Франции Жак Ширак. 2007 год
Российский посол в Париже выразил соболезнования вдове Ширака
Экс-президент Франции Жак Ширак
Испанские власти выразили соболезнования в связи со смертью Ширака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22За разглашение гостайны офицера оштрафовали на 20 тысяч рублей
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
Лента новостейМолния