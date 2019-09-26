Экс-президент Франции Олланд назвал Ширака бойцом

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что скончавшийся в четверг экс-лидер страны Жак Ширак был бойцом, который смог выстроить связь с французами, сообщает газета Figaro.

Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, скончался утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет.

"Он боец, который смог выстроить личную связь с французами", - приводит газета слова Олланда.