Нацсовет по ТВ лишил лицензии пять вещателей телеканала "112.Украина"

КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отказал в продлении лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112. Украина", соответствующее решение принято на заседании в четверг единогласно.

Регулятор на заседании в четверг решил не продлевать лицензии вещателю "Новый Формат ТВ", который входит в структуру телеканала "112. Украина".

"Предлагается отказать компании "Ариадна ТВ" в продлении срока действия лицензии", - зачитал проект решения член Нацсовета Сергей Костинский. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".

В Нацсовете отметили, что компании нарушили программную концепцию, утвержденную регулятором, ретранслируя телеканал "112. Украина". При этом регулятор отметил, что лишение лицензий региональных вещателей не скажется на спутниковом или кабельном вещании телеканала "112. Украина", и посоветовал зрителям региональных компаний покупать спутниковые антенны.

Аналогичные решения приняты по компаниям "Партнер ТВ", "ТВ Выбор", и "Лидер ТВ".

На сайте телеканала "112. Украина" указано, что в состав телеканала входят шесть вещателей: ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", а также телеканал "112-ТВ".

Главный юрист телеканала Василий Сметана, комментируя решение Нацсовета, сообщил, что теперь "112. Украина" будет доступен в кабельных сетях и по спутнику.

"Однако это существенное снижение покрытия нашего телеканала. Он всегда занимается расширением покрытия и это, безусловно, потеря аудитории", - сказал юрист в эфире "112. Украина". Он добавил, что на данный момент спутниковое вещание телеканала не находится под угрозой.

Сметана также считает, что изменение состава Нацсовета по ТВ не повлияет на ситуацию вокруг телеканала и возвращение ему лицензии. "На это надеяться нет никаких оснований. Как я понимаю, после замены трех членов Нацсовета на новых членов только увеличится провластная квота в этом составе. Это не приведет ни к каким позитивным изменениям (в ситуации) с телеканалом", - добавил юрист.

Ранее Нацсовет провел проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112. Украина". Проверка прошла у компаний ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112. Украина". После проверки регулятор вынес предупреждение пяти региональным телеканалам, которые ретранслируют канал "112. Украины", за нарушение условий лицензий. Зампредседателя регулятора Ольга Герасимюк заявляла, что претензии к региональным каналам вовсе не означают закрытие телеканала "112. Украина".