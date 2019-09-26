Тюменские власти выделят 250 млн рублей на закупку медоборудования

ТЮМЕНЬ, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении 250 миллионов рублей на закупку современного лечебно-диагностического оборудования для клиник региона в 2020 году в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Медицинское оборудование заменит устаревшие аналоги и позволит увеличить число пациентов, которым будет оказана медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы губернатора, в 2019 году расходы на здравоохранение региона увеличены на 1,5 миллиардов рублей. Закон о внесении изменений в бюджет Тюменской области принят на заседании областной думы 19 сентября.