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РИА Новости
Тюменская область

Тюменские власти выделят 250 млн рублей на закупку медоборудования

14:20 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЮМЕНЬ, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении 250 миллионов рублей на закупку современного лечебно-диагностического оборудования для клиник региона в 2020 году в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Медицинское оборудование заменит устаревшие аналоги и позволит увеличить число пациентов, которым будет оказана медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.
По информации пресс-службы губернатора, в 2019 году расходы на здравоохранение региона увеличены на 1,5 миллиардов рублей. Закон о внесении изменений в бюджет Тюменской области принят на заседании областной думы 19 сентября.
"По здравоохранению основные внесенные изменения в бюджет касаются приобретения лекарственных препаратов, техники и оборудования для наших поликлиник и больниц, кроме того, будет приобретено и 17 новых машин для службы скорой помощи. Все мероприятия, которые дополнительно попали под финансирование, входят в национальные проекты и направлены на достижение целей, обозначенных в указе президента", – сказал Александр Моор.
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