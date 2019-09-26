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РИА Новости

В России запретят курить на балконах

14:09 26.09.2019 (обновлено: 20:53 26.09.2019)
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© Fotolia / sharaku1216Сломанная сигарета в пепельнице
Сломанная сигарета в пепельнице
© Fotolia / sharaku1216
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
Четкого определения открытого огня в документе нет, но согласно пункту 436 противопожарных правил его источником являются, в том числе, горящая спичка и сигарета.
Постановление правительства, вносящее изменения, опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Кроме того, согласно поправкам в документе, теперь в кинотеатрах перед началом сеансов будут демонстрировать сюжеты о действиях в случае пожара.
Также указано, что пути разгрузки товара в магазинах не должны пересекаться с эвакуационными выходами для покупателей.
Изменения коснутся и больниц: тяжелобольные пациенты и дети преимущественно должны размещаться на первых этажах зданий.
Позднее в пресс-службе МЧС РИА Новости подтвердили, что запрет на пользование открытым огнем распространяется на курение на балконах.
Мужчина с сигаретой. Архивное фото
26 декабря 2017, 11:40РИА Новости
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Правительство РоссииРоссияОбщество
Популярные комментарии
пора запрещать чиновников! вот откуда надо начинать..
26 сентября, 14:38
санек .
7491920056
Курил на балконе,курю и буду курить
26 сентября, 15:05
cсср 15
45300117
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