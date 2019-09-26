В России запретят курить на балконах

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.

Четкого определения открытого огня в документе нет, но согласно пункту 436 противопожарных правил его источником являются, в том числе, горящая спичка и сигарета.

Постановление правительства, вносящее изменения, опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Кроме того, согласно поправкам в документе, теперь в кинотеатрах перед началом сеансов будут демонстрировать сюжеты о действиях в случае пожара.

Также указано, что пути разгрузки товара в магазинах не должны пересекаться с эвакуационными выходами для покупателей.

Изменения коснутся и больниц: тяжелобольные пациенты и дети преимущественно должны размещаться на первых этажах зданий.