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РИА Новости

В оренбургскую обитель назначили нового настоятеля

14:02 26.09.2019
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© Фото : Урал56.РуНиколай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
© Фото : Урал56.Ру
УФА, 26 сен – РИА Новости. Оренбургская епархия назначила протоиерея Иоанна Кочанкина на должность руководителя религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" вместо Николая Стремского, арестованного по подозрению в разврате и изнасиловании несовершеннолетнего, сообщили РИА Новости в пресс-службе оренбургской епархии.
"Стремский снят с должности настоятеля обители, и назначен новый руководитель - протоиерей Иоанн Кочанкин. Он служил в архитектурном управлении епархии, построил храм в Оренбурге. В настоящее время в обители в Саракташе продолжаются совершаться богослужения, гимназия тоже работает в штатном режиме, учеба не прервана", - рассказали в пресс-службе.
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В епархии отметили, что "как только стало известно об аресте священника, митрополит взял ситуацию на контроль и распорядился о запрете в священнослужении на время расследования".
Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также были заключены под стражу его дочь и зять, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Власти области заявили, что изучат бытовые условия этих детей и окажут помочь.
На странице обители в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что Стремский управлял обителью с 1990 года, в его семье воспитывались около 70 детей, большинство из них уже взрослые и имеют свои семьи.
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