В оренбургскую обитель назначили нового настоятеля

"Стремский снят с должности настоятеля обители, и назначен новый руководитель - протоиерей Иоанн Кочанкин. Он служил в архитектурном управлении епархии, построил храм в Оренбурге. В настоящее время в обители в Саракташе продолжаются совершаться богослужения, гимназия тоже работает в штатном режиме, учеба не прервана", - рассказали в пресс-службе.

В епархии отметили, что "как только стало известно об аресте священника, митрополит взял ситуацию на контроль и распорядился о запрете в священнослужении на время расследования".

Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также были заключены под стражу его дочь и зять, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Власти области заявили, что изучат бытовые условия этих детей и окажут помочь.