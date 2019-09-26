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РИА Новости

Экс-генпрокурор Украины подал иск о признании его увольнения незаконным

14:00 26.09.2019 (обновлено: 14:16 26.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкВиктор Шокин, назначенный на должность генерального прокурора Украины. 2015 год
Виктор Шокин, назначенный на должность генерального прокурора Украины. 2015 год
© РИА Новости / Михаил Маркив
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КИЕВ, 26 сен - РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин подал иск в Верховный суд к президенту и Верховной раде с требованием признать незаконным его увольнение с должности в 2016 году.
Согласно расписанию дел на сайте суда, судебное заседание запланировано на 10.00 мск 3 октября. Указывается, что истец просит о пересмотре дела в связи с "нововыявленными обстоятельствами".
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Информационное агентство "Украинские новости" со ссылкой на адвоката Шокина Владислава Максимова передало, что при рассмотрении дела Высшим административным судом (ВАСУ) якобы были допущены нарушения норм процессуального права, поэтому Верховный суд Украины должен отменить решение ВАСУ.
"Виктор Шокин в своем исковом заявлении предоставил полные неопровержимые доказательства нарушений, которые имели место при его увольнении. Учитывая это, суд должен был принять иск к рассмотрению и рассматривать его по существу, предоставив заявителю доступ к правосудию. Почему судьи не сделали этого? Очевидно потому, что находились под давлением. В частности, судья Валентин Мороз. Учитывая, в частности, и эти обстоятельства, мы считаем решение ВАСУ таким, которое принято с нарушением норм процессуального права, в связи с чем оно подлежит отмене", - цитирует Максимова агентство.
Верховная рада Украины 29 марта 2016 года дала согласие на увольнение Шокина. Высший админсуд 20 апреля 2017 года отказался рассматривать иск Шокина о восстановлении его в должности.
Президент США Дональд Трамп попросил украинского лидера Владимира Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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