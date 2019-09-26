Экс-генпрокурор Украины подал иск о признании его увольнения незаконным

"Виктор Шокин в своем исковом заявлении предоставил полные неопровержимые доказательства нарушений, которые имели место при его увольнении. Учитывая это, суд должен был принять иск к рассмотрению и рассматривать его по существу, предоставив заявителю доступ к правосудию. Почему судьи не сделали этого? Очевидно потому, что находились под давлением. В частности, судья Валентин Мороз. Учитывая, в частности, и эти обстоятельства, мы считаем решение ВАСУ таким, которое принято с нарушением норм процессуального права, в связи с чем оно подлежит отмене", - цитирует Максимова агентство.