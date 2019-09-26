Деми Мур заявила, что Брюс Уиллис хотел сделать из нее домохозяйку

Брюс Уиллис и его жена Деми Мур в новом ресторане "Планета Голливуд" в Париже, Франция. 1995

© AP Photo / Patric Picot Брюс Уиллис и его жена Деми Мур в новом ресторане "Планета Голливуд" в Париже, Франция. 1995

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Деми Мур в своих новых мемуарах Inside Out ("Наизнанку") утверждает, что ее бывший муж Брюс Уиллис хотел, чтобы она была домохозяйкой, . Деми Мур в своих новых мемуарах Inside Out ("Наизнанку") утверждает, что ее бывший муж Брюс Уиллис хотел, чтобы она была домохозяйкой, сообщает The Sun.

По словам актрисы, Уиллис "планировал делать все, что ему вздумается", но при этом настаивал на том, чтобы она сидела дома с детьми и оставила карьеру, так как хотел построить крепкую семью.

"Это никогда не сработает, если ты будешь заниматься кино", — написала Мур.

В 1987 году, когда актеры начинали отношения, они находились на пороге славы. В это же время Брюс Уиллис купил большой дом в городе Хейли (штат Айдахо), где в 1988 году родилась их первая дочь Румер.

"Может показаться, что это идеальная жизнь. Но если вы несете в себе какую-то неразрешенную душевную травму, то никакие деньги, никакой успех и слава не смогут ее вылечить", — описала то время актриса.

Несмотря на желание мужа, Деми Мур решила, что все равно будет сниматься.

"Мы сделаем так, что все получится", — заверила Мур супруга и отправилась на съемки комедии "Мы — не ангелы" с маленьким ребенком на руках.

В 1990 году и 1994 году у пары родились еще две дочери, которые также не помешали актрисе сняться в нескольких картинах, включая "Привидение" и "Несколько хороших парней".