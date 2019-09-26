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РИА Новости

В МИД прокомментировали внесение замминистра юстиции в базу "Миротворца"

13:31 26.09.2019 (обновлено: 13:44 26.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин
Заместитель Министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская сторона видит во внесении в базу данных украинского сайта "Миротворец" представителя России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Гальпирна попытку повлиять на рассматриваемую страсбургским судом межгосударственную жалобу Украины против России по Крыму.
В департаменте информации и печати МИД РФ РИА Новости сообщили, что, "как нам стало известно, в базу данных экстремистского украинского сайта "Миротворец" были внесены уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека – заместитель Министра юстиции Российской Федерации Михаил Львович Гальперин, а также британский адвокат Майкл Свэйнстон, принявшие участие в судебных слушаниях в Страсбурге по украинской жалобе против России о якобы имевших место нарушениях прав человека в Крыму".
"Видим в таких действиях попытку авторов и кураторов "Миротворца" путем угроз и запугиваний повлиять на ход данного судебного разбирательства", - указали в МИД РФ.
В ведомстве категорически осудили "незаконную деятельность этого праворадикального информационного ресурса" и призвали киевские власти "незамедлительно ее пресечь".
"Призываем также профильные международные организации и правозащитные структуры дать наконец соответствующую оценку деятельности "Миротворца" и оказать коллективное давление на Киев с целью скорейшего закрытия этого сайта", - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Жилет с логотипом сайта Миротворец
25 сентября, 14:24РИА Новости
Британский юрист попал в базу данных сайта "Миротворец"
Накануне стало известно, что Гальперин и Свэйнстон попали в базу данных "Миротворец". Формулировка, с которой Гальперина внесли в базу данных, - "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, оправдание российской агрессии, манипулирование общественно значимой информацией". Формулировка, с которой британский юрист внесен в базу, - "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, покушение на суверенитет и территориальную целостность Грузии, оправдание российской агрессии, манипулирование общественно значимой информацией".
Сайт " Миротворец " известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года " Миротворец " опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта " Миротворец " раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".
Автомобильный пункт пропуска Джанкой на российско-украинской границе
24 августа, 16:54Радио Sputnik
В правительстве Германии потребовали удалить украинский сайт "Миротворец"
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