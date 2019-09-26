В МИД прокомментировали внесение замминистра юстиции в базу "Миротворца"

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская сторона видит во внесении в базу данных украинского сайта "Миротворец" представителя России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Гальпирна попытку повлиять на рассматриваемую страсбургским судом межгосударственную жалобу Украины против России по Крыму.

В департаменте информации и печати МИД РФ РИА Новости сообщили, что, "как нам стало известно, в базу данных экстремистского украинского сайта "Миротворец" были внесены уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека – заместитель Министра юстиции Российской Федерации Михаил Львович Гальперин, а также британский адвокат Майкл Свэйнстон, принявшие участие в судебных слушаниях в Страсбурге по украинской жалобе против России о якобы имевших место нарушениях прав человека в Крыму".

"Видим в таких действиях попытку авторов и кураторов "Миротворца" путем угроз и запугиваний повлиять на ход данного судебного разбирательства", - указали в МИД РФ.

В ведомстве категорически осудили "незаконную деятельность этого праворадикального информационного ресурса" и призвали киевские власти "незамедлительно ее пресечь".

"Призываем также профильные международные организации и правозащитные структуры дать наконец соответствующую оценку деятельности "Миротворца" и оказать коллективное давление на Киев с целью скорейшего закрытия этого сайта", - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Накануне стало известно, что Гальперин и Свэйнстон попали в базу данных "Миротворец". Формулировка, с которой Гальперина внесли в базу данных, - "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, оправдание российской агрессии, манипулирование общественно значимой информацией". Формулировка, с которой британский юрист внесен в базу, - "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, покушение на суверенитет и территориальную целостность Грузии, оправдание российской агрессии, манипулирование общественно значимой информацией".