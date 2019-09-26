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РИА Новости

В Нацсобрании Франции прошла минута молчания в память о Жаке Шираке

13:30 26.09.2019 (обновлено: 14:59 26.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевЭкс-президент Франции Жак Ширак
Экс-президент Франции Жак Ширак
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Экс-президент Франции Жак Ширак. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 сен - РИА Новости, Виктория Иванова. Нижняя палата парламента (Национальное собрание) Франции почтила минутой молчания память экс-президента страны Жака Ширака.
Ширак ушёл из жизни утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему президенту было 86 лет.
Президент Франции Жак Ширак. 2 августа 2006 года
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Биография Жака Ширака
"Прошу вас провести минуту молчания в память о Жаке Шираке", - сказал спикер Нацсобрания Ришар Ферран.
Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года в семье крупного банкира в Париже. Образование получил в Парижском институте политических наук в 1954 году. Президентом Франции Ширак стал в 1995 году. Придя к власти, он сразу же дал старт масштабным социальным преобразованиям. В 2002 году Ширак вновь одержал победу на президентских выборах. По окончании второго срока в марте 2007 года Ширак оказал поддержку бывшему министру иностранных дел Николя Саркози.
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