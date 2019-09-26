В Нацсобрании Франции прошла минута молчания в память о Жаке Шираке

Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года в семье крупного банкира в Париже. Образование получил в Парижском институте политических наук в 1954 году. Президентом Франции Ширак стал в 1995 году. Придя к власти, он сразу же дал старт масштабным социальным преобразованиям. В 2002 году Ширак вновь одержал победу на президентских выборах. По окончании второго срока в марте 2007 года Ширак оказал поддержку бывшему министру иностранных дел Николя Саркози.