МИД предупредил россиян об афтершоках после землетрясения в Индонезии

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. МИД РФ предупредил россиян о возможных афтершоках после землетрясения в Индонезии.

Геологическая служба США (USGS) сообщала ранее, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло в ночь на четверг у берегов Индонезии. Эпицентр располагался в восьми километрах к юго-востоку от города Кайрату (остров Серам). Очаг залегал на глубине 29,9 километра.

"Двадцать шестого сентября в 08.46 (местн. вр.) в 37 километрах к северо-востоку от города Амбон (провинция Малуку) зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5 баллов; не исключены последующие толчки", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter