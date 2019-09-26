Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T13:19Z
https://ria.ru/20190926/1559156246.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155567/40/1555674051_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_76e490d3ac3d3d88cb698c9913f0d220.jpg
РИА Новости

МИД предупредил россиян об афтершоках после землетрясения в Индонезии

13:19 26.09.2019
384
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. МИД РФ предупредил россиян о возможных афтершоках после землетрясения в Индонезии.
Геологическая служба США (USGS) сообщала ранее, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло в ночь на четверг у берегов Индонезии. Эпицентр располагался в восьми километрах к юго-востоку от города Кайрату (остров Серам). Очаг залегал на глубине 29,9 километра.
"Двадцать шестого сентября в 08.46 (местн. вр.) в 37 километрах к северо-востоку от города Амбон (провинция Малуку) зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5 баллов; не исключены последующие толчки", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter.
Ранее агентство Синьхуа сообщило, что при землетрясении у островов Индонезии погибли шесть человек, более 10 пострадали.
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
22 сентября, 16:23РИА Новости
Крупные землетрясения в мире в 2018-2019 годах
201000
Обсудить 0
МИД РФРоссияИндонезияВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД предупредил россиян о режиме ЧС на Суматре
РИА
Новости
Сейсмограф
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Индонезии
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
Сейсмограф. Архивное фото
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9
Лента
новостей
США подтвердили интерес к покупке порта Александруполис на севере Греции
Соглашение об американских базах в Греции будет бессрочным, пишут СМИ
Площадь Независимости в Киеве
В "112.Украина" прокомментировали решение Нацсовета по ТВ
Вид на коммуну Риети, Италия
МИД предупредил россиян о сбоях в работе общественного транспорта в Италии
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter. 1 ноября 2017
Сенатор призвала приостановить добычу песка, угрожающую Бакальской косе
Золотые слитки
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонны золота, пишут СМИ
Прокуратура
Жителя Воронежской области будут судить за избиение дочери из-за оценок
Президент Франции Жак Ширак. 2007 год
Умер экс-президент Франции Жак Ширак
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин
В Новокуйбышевске простились с экс-мэром Фоминым
Президент РФ Владимир Путин и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу во время встречи
В Китае призвали Россию вместе защищать свои национальные суверенитеты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров
05:22За разглашение гостайны офицера оштрафовали на 20 тысяч рублей
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
Лента новостейМолния