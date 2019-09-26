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РИА Новости

Соглашение об американских базах в Греции будет бессрочным, пишут СМИ

13:12 26.09.2019
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© Фото : пресс-служба Министерства национальной обороны Греции США подтвердили интерес к покупке порта Александруполис на севере Греции
США подтвердили интерес к покупке порта Александруполис на севере Греции
© Фото : пресс-служба Министерства национальной обороны Греции
АФИНЫ, 26 сен - РИА Новости. Соглашение об оборонном сотрудничестве между Грецией и США, предусматривающее размещение на греческой территории американских военных баз, будет бессрочным, пишет газета "Катимерини".
Сейчас соглашение продлевается ежегодно.
"Завершились проходившие два месяца переговоры между техническими группами Греции и США о внесении поправок в Приложение к Соглашению о взаимном оборотном сотрудничестве (MDCA). Срок действия нового соглашения больше не указывается, оно будет открыто по времени и может быть расторгнуто только в случае денонсации одной из сторон", - пишет издание.
Соглашение будет официально подписано министром иностранных дел Греции Никоном Дендиасом и госсекретарем Майком Помпео во время его визита в Афины примерно через две недели.
Как пишет издание, в Греции хотят повысить стратегическое значение страны и укрепить гарантии, расширив присутствие США в Греции в период неопределенности в регионе. "Укрепление отношений Греции с США было центральным для правительства (Кириакос Мицотакиса)", - говорится в статье.
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Что касается сути переговоров, то они начались почти сразу после присяги нового правительства.
В минувшую пятницу, 20 сентября, глава МИД Дендиас созвал совещание в министерстве иностранных дел в зале управления кризисными ситуациями, на котором за два часа было сформулировано окончательное предложение Греции, и он переговорил по телефону с послом США Джеффри Пайеттом, с которым встречался днем ​​ранее, и передал греческие позиции, пишет газета.
После полудня в пятницу последовала телеконференция с американской стороной, и затем Дендиас информировал премьер-министра по телефону. Новое соглашение определяет рамки действий США в порту Александруполис (на севере Греции), уточняются также условия эксплуатации пирса на базе Суда на Крите, пишет издание.
"Обеспечивается также создание высокотехнологичного оборудования на греческой территории и в пределах греческих баз и лагерей в Центральной Греции", - говорится в статье.
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Соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве (Mutual Defense Cooperation Agreement, MDCA), известное как "Соглашение о базах", было подписано в 1990 году.
Сейчас в Греции официально действует лишь одна американская база - Суда-бей на острове Крит.
Летом сообщалось, что стороны хотят рассмотреть вопрос о расширении MDCA до восьми или десяти лет, а затем сделать его бессрочным. Сейчас парламент Греции ежегодно утверждает продление соглашения на один год.
Для США интерес представляют база в Суде, военно-воздушные базы Ларисы, базы армейской авиации в Стефановикио в Магнезии и порт Александруполис.
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