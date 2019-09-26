Соглашение об американских базах в Греции будет бессрочным, пишут СМИ

АФИНЫ, 26 сен - РИА Новости. Соглашение об оборонном сотрудничестве между Грецией и США, предусматривающее размещение на греческой территории американских военных баз, будет бессрочным, пишет Соглашение об оборонном сотрудничестве между Грецией и США, предусматривающее размещение на греческой территории американских военных баз, будет бессрочным, пишет газета "Катимерини"

Сейчас соглашение продлевается ежегодно.

"Завершились проходившие два месяца переговоры между техническими группами Греции и США о внесении поправок в Приложение к Соглашению о взаимном оборотном сотрудничестве (MDCA). Срок действия нового соглашения больше не указывается, оно будет открыто по времени и может быть расторгнуто только в случае денонсации одной из сторон", - пишет издание.

Соглашение будет официально подписано министром иностранных дел Греции Никоном Дендиасом и госсекретарем Майком Помпео во время его визита в Афины примерно через две недели.

Как пишет издание, в Греции хотят повысить стратегическое значение страны и укрепить гарантии, расширив присутствие США в Греции в период неопределенности в регионе. "Укрепление отношений Греции с США было центральным для правительства (Кириакос Мицотакиса)", - говорится в статье.

Что касается сути переговоров, то они начались почти сразу после присяги нового правительства.

В минувшую пятницу, 20 сентября, глава МИД Дендиас созвал совещание в министерстве иностранных дел в зале управления кризисными ситуациями, на котором за два часа было сформулировано окончательное предложение Греции, и он переговорил по телефону с послом США Джеффри Пайеттом, с которым встречался днем ​​ранее, и передал греческие позиции, пишет газета.

После полудня в пятницу последовала телеконференция с американской стороной, и затем Дендиас информировал премьер-министра по телефону. Новое соглашение определяет рамки действий США в порту Александруполис (на севере Греции), уточняются также условия эксплуатации пирса на базе Суда на Крите, пишет издание.

"Обеспечивается также создание высокотехнологичного оборудования на греческой территории и в пределах греческих баз и лагерей в Центральной Греции", - говорится в статье.

США и Греция в последние годы значительно укрепили военные связи. На территории Греции создаются новые американские военные базы. В декабре 2018 года Вашингтон и Афины начали стратегический диалог, включающий все главные сферы сотрудничества. Греция начала закупку американского сжиженного газа, в конце декабря 2018 года она получила первую партию.

Соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве (Mutual Defense Cooperation Agreement, MDCA), известное как "Соглашение о базах", было подписано в 1990 году.

Сейчас в Греции официально действует лишь одна американская база - Суда-бей на острове Крит.

Летом сообщалось, что стороны хотят рассмотреть вопрос о расширении MDCA до восьми или десяти лет, а затем сделать его бессрочным. Сейчас парламент Греции ежегодно утверждает продление соглашения на один год.