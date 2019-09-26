В Саратовской области пять человек пострадали при столкновении двух машин

САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два легковых автомобиля столкнулись в четверг в окрестностях города Вольска Саратовской области, в результате пострадали пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе районного отдела ГИБДД.
ДТП произошло в 12.15 (11.15 мск) на пятом километре автодороги между Вольском и селом Черкасское.
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"По предварительным данным, столкнулись автомобили ВАЗ-2109 под управлением 39-летнего водителя и "Лада Гранта" под управлением 53-летнего водителя. В результате оба водителя и три пассажира "Гранты" с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, выясняются все обстоятельства, добавили в ведомстве.