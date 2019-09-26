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РИА Новости

В Пензе автозак сбил перебегавшую дорогу женщину

12:38 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ПЕНЗА, 26 сен - РИА Новости. Автозак в Пензе в четверг сбил женщину, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода, сообщила пресс-служба областного управления МВД.
ДТП произошло в 9.35 мск около дома 35 по улице Каракозова.
"Предварительно установлено, что водитель служебного полицейского автомобиля ГАЗ-3309, двигаясь по крайней левой полосе, вне зоны действия пешеходного перехода сбил перебегавшую проезжую часть 44-летнюю женщину. В результате ДТП она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу", - говорится в сообщении.
УМВД по региону в связи с инцидентом проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства, добавили в ведомстве.
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