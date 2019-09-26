В Пензе автозак сбил перебегавшую дорогу женщину

ПЕНЗА, 26 сен - РИА Новости. Автозак в Пензе в четверг сбил женщину, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода, сообщила пресс-служба областного управления МВД.

ДТП произошло в 9.35 мск около дома 35 по улице Каракозова.

"Предварительно установлено, что водитель служебного полицейского автомобиля ГАЗ-3309, двигаясь по крайней левой полосе, вне зоны действия пешеходного перехода сбил перебегавшую проезжую часть 44-летнюю женщину. В результате ДТП она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу", - говорится в сообщении.