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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Москва увеличила в первом полугодии агроэкспорт в Китай на 44%

12:35 26.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосква-сити
Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 26 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Москвы в Китай в первом полугодии 2019 вырос на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 20 миллионов долларов, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промполитики Москвы.
Наиболее популярными экспортными продуктами стали: пиво, мороженое, а также шоколад.
"Китай ведет последовательную политику по наращиванию торгового оборота между нашими странами. В частности, за последние годы были снижены торговые барьеры для российских экспортёров мяса, молочных продуктов, сои. Мы развиваем новый вектор - все больше московских экспортно-ориентированных компаний открывают для себя рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь, Китая", - отметил глава ведомства Александр Прохоров.
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Россия-Китай: ГлавноеАлександр ПрохоровМоскваКитай
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