Москва увеличила в первом полугодии агроэкспорт в Китай на 44%

. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Москвы в Китай в первом полугодии 2019 вырос на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 20 миллионов долларов, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промполитики Москвы.

"Китай ведет последовательную политику по наращиванию торгового оборота между нашими странами. В частности, за последние годы были снижены торговые барьеры для российских экспортёров мяса, молочных продуктов, сои. Мы развиваем новый вектор - все больше московских экспортно-ориентированных компаний открывают для себя рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь, Китая", - отметил глава ведомства Александр Прохоров.