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РИА Новости

Мосгорсуд еще не приобщал видео задержания Устинова к делу

12:18 26.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАдвокаты Павел Кучерена, Дмитрий Чешков и актер Павел Устинов в Мосгорсуде
Адвокаты Павел Кучерена, Дмитрий Чешков и актер Павел Устинов в Мосгорсуде
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Мосгорсуд пока не приобщал к делу актера Павла Устинова видеозаписи его задержания, которые, по мнению защиты, доказывают его невиновность, разъяснила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
В ходе сегодняшнего заседания среди журналистов возникла путаница из-за неясности судебных формулировок, и в СМИ появились некорректные данные, что Мосгорсуд уже принял видео к рассмотрению.
"В публикациях идут ошибки. У некоторых изданий уже идет указание, что суд приобщил видео. Это неправильно", - сказала Солопова.
На самом деле, как заявили в пресс-службе, этот вопрос решится на следующем заседании в понедельник. Сегодня суд, по данным пресс-службы, только "принял во внимание" эти ролики и из-за отсутствия телевизора отложил решение по ним до следующего заседания.
Адвокат Дмитрий Чешков просит приобщить к материалам видео с несанкционированной акции, сделанные двумя свидетелями, на которые попал момент задержания. В свою очередь потерпевший омоновец попросил приобщить видео, "скачанное с сайта YouTube". Защита возразила, что нужно пользоваться видео свидетелей, которых суд уже допросил.
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В ходе рассмотрения этого дела по первой инстанции в Тверском суде Москвы судья не стала приобщать видео к материалам и вынесла приговор, базируясь на показаниях потерпевшего и свидетелей. По итогам этого процесса Устинов получил 3,5 года колонии общего режима за вывих плеча у росгвардейца на несанкционированной акции.
За актера вступился целый ряд коллег и публичных лиц, в том числе секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. По словам последнего, в интернете "полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
После этого Генпрокуратура обжаловала приговор - обвинение теперь требует назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
До рассмотрения апелляции Мосгорсуд принял беспрецедентное, по мнению опрошенных РИА Новости юристов, решение – отпустил осужденного на реальный срок человека на свободу до решения суда второй инстанции.
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