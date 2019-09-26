Проблемы Венесуэле должны решаться без вмешательства извне, заявил Песков

"Президент Венесуэлы неоднократно говорил о возможности и необходимости такого диалога, поэтому необходимая гибкость со стороны руководства Венесуэлы демонстрируется. И, конечно, нужна взаимность и со стороны оппозиции. Но главное - это то, что, конечно, любые проблемы Венесуэлы должны решаться самими венесуэльцами без какого-либо вмешательства третьих стран", - сказал он.