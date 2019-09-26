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РИА Новости

Песков прокомментировал вопрос о миротворцах в Донбассе

11:50 26.09.2019 (обновлено: 11:51 26.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вопрос о миротворцах в Донбассе должны решать участники конфликта, в тексте минских соглашений такого нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 11:40РИА Новости
Лукашенко призвал переходить от намерений к конкретным действиям в Донбассе
"Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. А участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, а с другой стороны - самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение", - сказал Песков.
"Еще раз хочу обратиться к минским договоренностям. В тексте минских договоренностей, в планах действий такого пункта нет", - добавил он.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРДонбассДмитрий ПесковУкраинаВ мире
Популярные комментарии
зачем на участке ураино= российской границы миротворцы там войны нет.
26 сентября, 12:16
пппавел попов
3510003
Украино-российская граница? Белоруссии? ЗАЧЕМ???!!! ))))) А на границу США и Мексики не не хочет войска заодно послать?
26 сентября, 12:33
Jordan Smyth
3130005
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