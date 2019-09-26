Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс

"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, <...> закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон", — сказал Лукашенко на пресс-конференции с украинскими СМИ.