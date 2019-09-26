Белоруссия не собирается ни с кем дружить против России, заявил Лукашенко

КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Белоруссия не собирается дружить против России, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с украинскими СМИ в Минске.

По его словам, речь идет об экономическом сотрудничестве с ЕС, а также об отношениях Белоруссии и США.