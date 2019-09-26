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РИА Новости
Союзное государство

Белоруссия не собирается ни с кем дружить против России, заявил Лукашенко

11:18 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Белоруссия не собирается дружить против России, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с украинскими СМИ в Минске.
"Мы не собираемся дружить против России и тем более, когда нам было трудно, будем откровенны, кроме России и Китая, с которым у нас только завязывалось сотрудничество, больше в общем-то никто не поддерживал", - сказал Лукашенко, трансляцию ведет телеканал "112. Украина".
По его словам, речь идет об экономическом сотрудничестве с ЕС, а также об отношениях Белоруссии и США.
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