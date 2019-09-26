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РИА Новости

Получивший вывих росгвардеец посчитал приговор Устинову слишком суровым

11:12 26.09.2019 (обновлено: 12:01 26.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Павел Устинов в Мосгорсуде во время рассмотрения жалобы защиты на приговор Тверского суда
Актер Павел Устинов в Мосгорсуде во время рассмотрения жалобы защиты на приговор Тверского суда
© РИА Новости / Максим Блинов
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Актер Павел Устинов в Мосгорсуде во время рассмотрения жалобы защиты на приговор Тверского суда. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Росгвардеец Александр Лягин, получивший вывих после задержания Павла Устинова, считает приговор актеру слишком суровым, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
В четверг суд должен был рассмотреть апелляцию на приговор, но заседание перенесли на понедельник. Судья успела озвучить позиции сторон. В частности, она сказала, что мнение прокуратуры не изменилось — обвинитель просит назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
"Я поддерживаю", — согласился старший сержант Лягин.
Защита, в свою очередь, настаивает на полном оправдании. Кроме того, адвокат заявил о пропаже iPhone X Устинова, который у него изъяли при задержании, но в материалах дела он не значится.
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, в Пресненском суде Москвы
23 сентября, 16:49РИА Новости
СПЧ попросил прокурора Москвы отменить приговоры Котову и Устинову
Шестнадцатого сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии по делу о применении насилия к росгвардейцу на несанкционированной акции 3 августа. Осужденный вину не признал.
За актера вступились десятки коллег, а также правозащитники и политики, в том числе секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, после чего Генпрокуратура обжаловала приговор.
До рассмотрения апелляции Мосгорсуд принял беспрецедентное, по мнению опрошенных РИА Новости юристов, решение — отпустил осужденного на реальный срок человека на свободу до решения суда второй инстанции. Сейчас Устинов находится под подпиской о невыезде.
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Устинов выразил поддержку всем фигурантам дел о незаконных акциях в Москве
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Дело Павла УстиноваПавел УстиновГенеральная прокуратура РФМосковский городской судАндрей ТурчакМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Митингуешь, митингуй ори, нарисуй плакат себе хныч как тебе плохо, но не трогай отцепление тогда не будет колоний и тд.
26 сентября, 11:25
xARTEMx Незнаев
27100235
Константин Котов, например, не трогал никакое оцепление, не обижал полицейских, а просто ходил на митинги "похныкать", как ты говоришь. И получил 4,5 года колонии. Так что твои слова "не трогай и не будет колоний" в принципе к реальности отношения не имеют.
26 сентября, 12:19
Артур Павлов
32001015
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