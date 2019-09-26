Получивший вывих росгвардеец посчитал приговор Устинову слишком суровым

Актер Павел Устинов в Мосгорсуде во время рассмотрения жалобы защиты на приговор Тверского суда. Архивное фото

Актер Павел Устинов в Мосгорсуде во время рассмотрения жалобы защиты на приговор Тверского суда

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Росгвардеец Александр Лягин, получивший вывих после задержания Павла Устинова, считает приговор актеру слишком суровым, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

В четверг суд должен был рассмотреть апелляцию на приговор, но заседание перенесли на понедельник. Судья успела озвучить позиции сторон. В частности, она сказала, что мнение прокуратуры не изменилось — обвинитель просит назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

"Я поддерживаю", — согласился старший сержант Лягин.

Защита, в свою очередь, настаивает на полном оправдании. Кроме того, адвокат заявил о пропаже iPhone X Устинова, который у него изъяли при задержании, но в материалах дела он не значится.

Шестнадцатого сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии по делу о применении насилия к росгвардейцу на несанкционированной акции 3 августа. Осужденный вину не признал.

За актера вступились десятки коллег, а также правозащитники и политики, в том числе секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, после чего Генпрокуратура обжаловала приговор.