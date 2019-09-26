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РИА Новости

Рассмотрение жалобы на приговор Устинову отложили до понедельника

11:10 26.09.2019 (обновлено: 12:00 26.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАдвокаты Павел Кучерена, Дмитрий Чешков и актер Павел Устинов в Мосгорсуде
Адвокаты Павел Кучерена, Дмитрий Чешков и актер Павел Устинов в Мосгорсуде
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Адвокаты Павел Кучерена, Дмитрий Чешков и актер Павел Устинов в Мосгорсуде
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы на приговор актеру Павлу Устинову по делу о вывихе плеча росгвардейцу на несанкционированной акции в Москве, передал корреспондент РИА Новости из зала суда.
Заседание по апелляции было назначено на четверг. Адвокат Дмитрий Чешков попросил приобщить к материалам видео с моментом задержания, сделанные двумя свидетелями. В свою очередь потерпевший призвал учесть еще один ролик, скачанный с YouTube.
Сторона защиты возражала, так как все моменты задержания "видны на записи свидетелей, которые уже были допрошены в суде".

"В связи с отсутствием технической возможности просмотреть представленные видеозаписи заседание отложено на 30 сентября", — сказала судья.

Шестнадцатого сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии по делу о применении насилия к росгвардейцу 3 августа.
За актера вступился целый ряд коллег и публичных лиц, в том числе секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, после чего Генпрокуратура обжаловала приговор. Теперь обвинение требует назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
До рассмотрения апелляции Мосгорсуд принял беспрецедентное, по мнению опрошенных РИА Новости юристов, решение — отпустил осужденного на реальный срок человека на свободу до решения суда второй инстанции.
Павел Устинов в суде
25 сентября, 01:59РИА Новости
Устинов выразил поддержку всем фигурантам дел о незаконных акциях в Москве
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Павел УстиновМосковский городской судМоскваПроисшествия
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