Рассмотрение жалобы на приговор Устинову отложили до понедельника

Адвокаты Павел Кучерена, Дмитрий Чешков и актер Павел Устинов в Мосгорсуде

Адвокаты Павел Кучерена, Дмитрий Чешков и актер Павел Устинов в Мосгорсуде

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы на приговор актеру Павлу Устинову по делу о вывихе плеча росгвардейцу на несанкционированной акции в Москве, передал корреспондент РИА Новости из зала суда.

Заседание по апелляции было назначено на четверг. Адвокат Дмитрий Чешков попросил приобщить к материалам видео с моментом задержания, сделанные двумя свидетелями. В свою очередь потерпевший призвал учесть еще один ролик, скачанный с YouTube.

Сторона защиты возражала, так как все моменты задержания "видны на записи свидетелей, которые уже были допрошены в суде".

"В связи с отсутствием технической возможности просмотреть представленные видеозаписи заседание отложено на 30 сентября", — сказала судья.

Шестнадцатого сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии по делу о применении насилия к росгвардейцу 3 августа.

За актера вступился целый ряд коллег и публичных лиц, в том числе секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, после чего Генпрокуратура обжаловала приговор. Теперь обвинение требует назначить наказание, не связанное с лишением свободы.