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РИА Новости

Памфилова: ЦИК не обязательно иметь право законодательной инициативы

11:07 26.09.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ
Элла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ
© РИА Новости
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Элла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ЦИК России не обязательно иметь право законодательной инициативы, главное - аргументировать свою позицию и уметь убедить парламент в принятии решения, заявила в интервью РИА Новости глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Это не самое главное - обладать правом законодательной инициативы. Мы как-то все это время обходились. Ведь самое главное - умение вычленить основные важные проблемы, умение убедить в них законодателя, аргументировать свою позицию. Также очень важно, чтобы законодатель умел слышать", - сказала Памфилова.
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Она добавила, что если отстаивать свою правоту умело, убеждать, то и законодатель поддержит.
"Пока достаточно тех возможностей, которые есть у ЦИКа... Ведь можно обладать правом законодательной инициативы и им не пользоваться. Надо быть мотором, уметь четко аргументировать, убеждать, чтобы тебя услышали, это более важно, чем формальное обладание законодательной инициативой", - отметила глава ЦИК.
Читайте полный текст интервью Эллы Памфиловой >>
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Элла ПамфиловаЦИК РФРоссияПолитика
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