Памфилова: ЦИК не обязательно иметь право законодательной инициативы

"Пока достаточно тех возможностей, которые есть у ЦИКа... Ведь можно обладать правом законодательной инициативы и им не пользоваться. Надо быть мотором, уметь четко аргументировать, убеждать, чтобы тебя услышали, это более важно, чем формальное обладание законодательной инициативой", - отметила глава ЦИК.