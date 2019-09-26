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РИА Новости
Культура

Супруга Гафта рассказала о самочувствии артиста после инсульта

11:04 26.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Валентин Гафт с супругой актрисой Ольгой Остроумовой
Актер Валентин Гафт с супругой актрисой Ольгой Остроумовой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Валентин Гафт с супругой актрисой Ольгой Остроумовой. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Самочувствие ведущего актера театра "Современник" и народного артиста СССР Валентина Гафта хорошее, он продолжает восстанавливаться после перенесенных сложностей со здоровьем, рассказала РИА Новости супруга артиста Ольга Остроумова.
Ранее актер был госпитализирован после инсульта, его состояние оценивалось как удовлетворительное. Позднее в разговоре с РИА Новости супруга актера сообщала, что самочувствие артиста нормализовалось, после чего его перевели в реабилитационный центр.
"Все хорошо, спасибо, потихоньку реабилитируется, все еще восстанавливается, потихоньку вверх идем, набираем сил, все с ним хорошо", - сказала собеседница агентства.
Гафт – актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступает на сцене "Современника". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Притяжение" и многие другие.
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КультураОльга ОстроумоваВалентин ГафтМосква
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