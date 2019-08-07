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РИА Новости
Культура

Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

10:07, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкАктер Валентин Гафт
Актер Валентин Гафт
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, артисту стало плохо около недели назад, его доставили в реанимацию. Сейчас состояние Гафта стабилизировалось, он находится в отделении неврологии.
Коллега и друг актера Саид Багов рассказал РИА Новости, что Гафт действительно находится в больнице, но чувствует себя лучше.
Это подтвердила и супруга артиста Ольга Остроумова.
"Валентин Иосифович в больнице, состояние удовлетворительное, но выписываться еще рано", — сказала она РИА Новости.
Гафт родился 2 сентября 1935 года. Дебютировал в кино в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте". Наибольшую известность ему принесли картины "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово…".
С 1970-х годов актер служит в театре "Современник", там же состоялся его режиссерский дебют. В 1984 году Гафту было присвоено звание народного артиста РСФСР.
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