Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ

По данным телеканала, артисту стало плохо около недели назад, его доставили в реанимацию. Сейчас состояние Гафта стабилизировалось, он находится в отделении неврологии.

Коллега и друг актера Саид Багов рассказал РИА Новости, что Гафт действительно находится в больнице, но чувствует себя лучше.

Это подтвердила и супруга артиста Ольга Остроумова.

"Валентин Иосифович в больнице, состояние удовлетворительное, но выписываться еще рано", — сказала она РИА Новости.

Гафт родился 2 сентября 1935 года. Дебютировал в кино в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте". Наибольшую известность ему принесли картины "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово…".