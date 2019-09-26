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РИА Новости

Горящий в Норвегии российский траулер опрокинулся и лег на дно

10:55 26.09.2019 (обновлено: 16:08 26.09.2019)
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© REUTERS / NTB Scanpix/Rune Stoltz BertinussenПожар на российском траулере "Бухта Наездник" в порту Тромсё, Норвегия. 26 сентября 2019
Пожар на российском траулере Бухта Наездник в порту Тромсё, Норвегия. 26 сентября 2019
© REUTERS / NTB Scanpix/Rune Stoltz Bertinussen
Пожар на российском траулере "Бухта Наездник" в порту Тромсё, Норвегия. 26 сентября 2019
МУРМАНСК, 26 сен — РИА Новости. Российский траулер "Бухта Наездник", горящий почти сутки у причала норвежского города Тромсё, опрокинулся и лег на дно утром в четверг, сообщает телерадиокомпания NRK.
"Траулер опрокинулся и лежит на дне. На борту может быть около 200 кубометров топлива", — сообщает телерадиокомпания. На видео с места происшествия заметно, что судно погрузилось под воду, видна лишь часть борта, окутанная дымом. Пожарные продолжают заливать траулер водой.

"Траулер дымит меньше, но существует опасность загрязнения топливом. Службы береговой охраны находятся на месте, чтобы предотвратить возможный взрыв", — сообщает телекомпания со ссылкой на представителя полиции Уле Сэверуда.

Полиция Тромсё в четверг утром сообщала в своем твиттере, что тушение пожара осложняется тем, что на борту находятся емкости с аммиаком, которые могут взорваться.
Тушение российского траулера Бухта Наездник в порту Тромсё, Норвегия
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Сигнал о возгорании судна был получен утром в среду. Все 29 членов экипажа эвакуированы, пострадавших, по данным судовладельца и МИД России, нет. Как ранее РИА Новости сообщили в Мурманском траловом флоте, которому принадлежит судно, траулер "Бухта Наездник" зашел в Тромсё для смены экипажа и проведения необходимого техобслуживания.
По информации из открытых источников, судно "Бухта Наездник" — средний морозильный рыболовный траулер, построен в 1991 году в Норвегии. Водоизмещение — 2878 тонн, длина — 64 метра, полная численность экипажа — 46 человек. Судно специализируется на лове пикши и трески в северо-восточной Атлантике.
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