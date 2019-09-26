Эксперт прокомментировал итоги встречи Трампа и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019. Архивное фото

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером США Дональдом Трампом сыграл против демократов и бывшего вице-президента Джо Байдена, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке открылась во вторник и продлится до 30 сентября. Встреча Зеленского с Трампом состоялась в среду.

"Вынуждено или нет, но вчера Зеленский сыграл на стороне Трампа против Байдена и демократов. Пришлось подтвердить позицию Трампа о невмешательстве в дело Байдена. Пришлось присутствовать при том, как Трамп в очередной раз информационно и политически актуализировал "коррупцию Байдена", - написал Бортник в четверг на своей странице в Facebook

Эксперт отметил, что в целом Зеленский выглядел довольно искренне, но "сказалось и отсутствие политического опыта", а целесообразность этого визита для национальных интересов Украины находится "под большим вопросом".

"На глазах "Украина" превратилась не только в инструмент влияния на политику ЕС и РФ, но и на архитектуру власти в США, выбор американского народа. И в этой части Зеленский прав - такой имидж нам не нужен", - подытожил Бортник.

В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским лидером Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.