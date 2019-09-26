Зеленский удивился публикации полной версии своего разговора с Трампом

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не ожидал, что Белый дом опубликует полную стенограмму его телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает канал Президент Украины Владимир Зеленский не ожидал, что Белый дом опубликует полную стенограмму его телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает канал "112"

Находясь в Нью-Йорке, глава Украины признался, что не знает формата подобных процедур, должно ли быть какое-то письменное разрешение, хотя и отметил, что не был против публикации.

"Я просто думал, что они опубликуют свою часть", — пояснил Зеленский.

По его словам, иногда расшифровки не должны обнародоваться.

"Вы знаете, есть геополитика, какие-то планы и прочее. Но я этого совсем не боюсь", — добавил он.

В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в июле разговора президентов Украины и США. Ранее СМИ сообщили, что в беседе с украинским лидером Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший лидирует среди демократов на президентской гонке и может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.