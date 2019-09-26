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РИА Новости

Зеленский удивился публикации полной версии своего разговора с Трампом

09:44 26.09.2019 (обновлено: 12:18 26.09.2019)
27854
© REUTERS / Lucas JacksonПрезидент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Lucas Jackson
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не ожидал, что Белый дом опубликует полную стенограмму его телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает канал "112".
Находясь в Нью-Йорке, глава Украины признался, что не знает формата подобных процедур, должно ли быть какое-то письменное разрешение, хотя и отметил, что не был против публикации.

"Я просто думал, что они опубликуют свою часть", — пояснил Зеленский.

По его словам, иногда расшифровки не должны обнародоваться.
"Вы знаете, есть геополитика, какие-то планы и прочее. Но я этого совсем не боюсь", — добавил он.
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Стенограмма разговора Трампа и Зеленского
В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в июле разговора президентов Украины и США. Ранее СМИ сообщили, что в беседе с украинским лидером Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший лидирует среди демократов на президентской гонке и может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.
Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме нет.
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Обсудить 31
Ситуация на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
зашквар да? господин зеленый 😂 полагал высшая степень лизоблюдства останется тайной, ан нет 🤦‍♂️
26 сентября, 09:51
Evgeniy Domichev
103170004
Хозяева никогда не спрашивают у своих рабов разрешения.
26 сентября, 10:05
Alex McDonalds
8940001
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