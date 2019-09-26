Названа возможная причина пожара в хостеле на востоке Москвы

Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото

Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Причиной пожара в хостеле на территории Измайловского кремля на востоке Москвы, по предварительным данным, стала неисправность электрооборудования, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось о пожаре в хостеле, в результате которого семь человек пострадали, 15 были спасены при тушении.

"Предварительная причина возгорания – короткое замыкание в электрооборудовании", - сказал собеседник агентства.