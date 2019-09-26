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РИА Новости

Названа возможная причина пожара в хостеле на востоке Москвы

08:48 26.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Причиной пожара в хостеле на территории Измайловского кремля на востоке Москвы, по предварительным данным, стала неисправность электрооборудования, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о пожаре в хостеле, в результате которого семь человек пострадали, 15 были спасены при тушении.
"Предварительная причина возгорания – короткое замыкание в электрооборудовании", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщила РИА Новости начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, прокуратура организовала проверку о соблюдении пожарной безопасности в связи с пожаром в хостеле.
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