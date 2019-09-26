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РИА Новости

В Новосибирске задержали вылет самолета в Петербург из-за неисправности

08:42 26.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Толмачево" в Новосибирске
Международный аэропорт Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 26 сен - РИА Новости. Вылет самолета А-316 авиакомпании "Россия" в Санкт-Петербург в четверг задержали в аэропорту Новосибирска из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"По технической неисправности задержан вылет воздушного судна А-316 с 06.45 до 21.00 (02.45-17.00 мск) из (аэропорта – ред.) Толмачево в Санкт-Петербург. На рейс зарегистрировано 67 пассажиров, десять из которых улетели другими рейсами, десять размещены в гостинице и обеспечиваются питанием", - сообщил собеседник агентства.
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Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.
Со ссылкой на данные авиакомпании в прокуратуре уточнили, что пассажиры будут отправлены к месту назначения этим же самолетом после проведения его дополнительного технического обслуживания.
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Толмачево (аэропорт)НовосибирскСанкт-ПетербургПроисшествия
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