В Новосибирске задержали вылет самолета в Петербург из-за неисправности

НОВОСИБИРСК, 26 сен - РИА Новости. Вылет самолета А-316 авиакомпании "Россия" в Санкт-Петербург в четверг задержали в аэропорту Новосибирска из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По технической неисправности задержан вылет воздушного судна А-316 с 06.45 до 21.00 (02.45-17.00 мск) из (аэропорта – ред.) Толмачево в Санкт-Петербург. На рейс зарегистрировано 67 пассажиров, десять из которых улетели другими рейсами, десять размещены в гостинице и обеспечиваются питанием", - сообщил собеседник агентства.

Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.